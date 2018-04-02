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    Şair Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı: '24 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim'

    Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)
    02.04.2018 - 19:14 | Son Güncelleme:

    Bodrum'daki evinde, bir süredir tedavi gördüğü akciğer kanserinden yaşamını yitiren 81 yaşındaki ünlü şair, yazar, çevirmen ve oyuncu Ülkü Tamer’in cenazesi, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Tamer’in Bodrum’daki cenaze töreni, sanat ve edebiyat dünyasından çok sayıda ismi bir araya getirdi. Eşi Neslihan Tamer, 24 yıllık hayat arkadaşını kaybettiğini söyleyerek 'Çok iyi bir şairdir, gençler yetiştirdi. Onun güzel yüreğine hayrandım. Hayvanları çok severdi, kedisi onun ardından hala yastığında yatıyor' dedi.

    Bodrum’un Turgutreis Mahallesi’nde, yaz aylarını eşi Neslihan Tamer ile birlikte geçiren ve bir süredir kanser tedavisi gören ünlü şair, yazar, çevirmen ve oyuncu Ülkü Tamer, dün akşam yaşamını yitirdi. Tamer’in ölümü, edebiyat dünyasını yasa boğdu.

    Şair Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı: 24 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim
    * Cenaze törenine katılanlar arasında sinema sanatçısı Tanju Şarman ile Enver Demirkan ve şair Özkan Mert de katıldı.

    Ülkü Tamer için bugün ikindide Bodrum’un Turgutreis Mahallesi’ndeki Merkez Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Tamer’in eşi Neslihan Tamer, oyuncu Salih Kalyon, şair Küçük İskender ile sanat ve edebiyat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

    Şair Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı: 24 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim

    Oyuncu Salih Kalyon, Türk şiirinin ünlü bir şairini kaybettiğini belirterek, "Türk edebiyatına, çeviri dünyamıza çok büyük katkıları olmuş bir şairimizdi. Aydınların azalmasıyla, toplumun aydınlanması da azalmış oluyor. Süratle karanlığa bürünen bir ülkede aydınlarımızı kaybede kaybede, iyice karanlıkta kalınca anlayacağız Hanya’yı Konya’yı" dedi.

    Şair Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı: 24 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim

    Şair Küçük İskender, "İkinci Yeni içinden çıkıp, aynı anda toplumcu gerçekçi çizgisini hiçbir zaman kaybetmeyen, ikisini harmanlayabilen, bunu yaparken hem sosyalist kanadı çok iyi besleyen, hem imgeyi besleyen en önemli şairlerimizden biriydi.

    Belki de İkinci Yeni’den bize emanet son kalan şairlerden biriydi. 11 yaşındayken tanıştığım ilk şairdi. Ben onu iyi ki görmüşüm ki, şair olmaya karar vermişim. Toprağı bol olsun, ışıklar içinde yatsın. Birçok insanın sadece ona bir şarkı sözü yazarı değil, ’Virgülün Başından Geçenler’i (bir şiiri) de irdeleyerek, nasıl toplumsal olayları mizahla ve ironiyle dile getirdiğini hiçbir zaman unutmamasını ve göz ardı etmemesini diliyorum" dedi.

    Şair Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı: 24 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim

    '24 YILLIK HAYAT ARKADAŞIMI KAYBETTİM'

    Neslihan Tamer de acısının büyük olduğunu belirtip, "Ülkü’yle 24 yılımı paylaştım, iyisiyle kötüsüyle. O dünyanın en iyi insanı idi. Ve benim için değil herkes için öyleydi, çok iyi bir şairdir. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Gençler yetiştirdi. Onun bu güzel yüreğine hayrandım. Yenilerin gelmesine hep katkıda bulundu, dünyanın en iyi insanıydı, karıncayı bile incitmezdi. Hayvanları çok severdi, kedisi onun ardından hala yastığında yatıyor" dedi.

    Ülkü Tamer, kılınan cenaze namazının ardından Gümüşlük Mahalle Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

    Şair Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı: 24 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim

    Etiketler: gündem
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