‘Şaibeli demeleri trajikomik’
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, dün parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek devam eden sayım süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yasaları, kendi içtihatlarını yok saydığını savunarak, “Kurul, bunları yok sayıp AKP’nin taleplerine göre elbise biçmeye çalışmaktadır” dedi. Öztrak, şunları söyledi: “Bu, ülkede hukuk güvenliğinin kalmadığını gösterir. İtiraz elbette haktır ama teamüllere, bugüne kadar alınan kararlara aykırı itirazların kabulü seçimi de seçim sonrası itiraz sürecini de şirazesinden çıkarır. Biz sayımdan değil YSK’nın bu hukuksuzluğa yol vermesinden rahatsısız. Balıkesir’deki itiraz reddedilirken, Ankara ve İstanbul’da aynı mahiyetteki itirazlar kabul ediliyor. Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak şimdiden geçmişlerdir. Sayım süreci başlamışken Adalet Bakanlığı’nca sandık kurulu üyeleri hakkında araştırma başlatılması, polislerin kurullara gönderilmesi, mülkiye müfettişlerinin evrak talep etmeleri kabul edilemez bir durumdur. Adalet ve İçişleri Bakanlarının elleri oy çuvallarında ne aramaktadır? Seçimden önce ‘En güvenilir sistem bizde’ diyenlerin sandıktan çıkamayınca şaibeli demeleri trajikomiktir. Milletin bülbül attığı sandıktan karga çıkarma çabasıdır. Kazandığımız seçimi kimseye çaldırmayacağız. Milli irade keyfi olarak mahkemeye götürülemez.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle