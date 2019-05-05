Sahurda tok tutan yiyecekler neler? Susamamak için ne yapmalı?

Sahurda tüketilen besinlerin hem tok tutma özelliği hem de gün içerisinde oluşabilecek mide problemlerinin önüne geçilmesi açısından önemli. Beslenme uzmanlarına göreyse iyi bir ramazan sofrasının iftarda da sahurda da mantıklı ve makul olması gerekir. Peki sahurda tok tutan yiyecekler neler? Hangi içecek Ramazan ayında susuzluğu önler?



Zeytin



Zeytin sahurda yenmesi gereken yiyecekler arasında. Sindirim sistemine yardımcı olan zeytin, tok tutması ile de sahur sofralarının en gözde besinleri arasında bulunuyor. Sahurda birkaç tane zeytin tüketmeyi unutmayın.



Çorba

Tokluk hissinizi hemen sağlayacak, yaz sebzeleri ile hazırlanmış mercimek çorbası veya soğuk ayran aşı çorbası tavsiye edilen seçimler.



Yumurta



Sahur zamanında vazgeçilmez besinlerden olan yumurta, tok tutan besinlerin başında geliyor. İster rafadan ister sahanda olsun ama sahurda mutlaka yumurta yemeye özen gösterin.



Çörekotu

Sağlıklı yağlar açısından zengin olan çörekotu, salata veya yoğurtla birlikte tok tutucu özelliğini gösteriyor. Çörekotu ayrıca mide sorunlarına da birebir.



Çavdar ekmeği

Çavdar ekmeği hem bağırsak dostu olması ile hem de tok tutması ile sahurda tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor.



Süt

Çay ve kahve yerine sahurda süt içmek hem rahat uyumanızı sağlar hem de size gerekli proteinleri sağlayarak, gün boyu tok hissetmenize de yardımcı olur.



Yoğurt

En besleyici gıdalardan biri olan yoğurt uyku problemlerine iyi gelir. Yoğurt aynı zamanda sizi tok tutarak acıkmanızı önleyici bir etki gösterir. Yoğurdunuzun içine bir çay kaşığı tarçın ekleyerek kan şekerinizi de dengeleyebilirsiniz.



Muz

Muz, tok tutan meyveler arasında başı çekiyor. Potasyum kaynağı plan yapısı ile muz, sahurda yemekten sonra bir porsiyon tüketilebilir.



Peynir

Protein yönünden besleyici olan peynir, sahurda tok hissetmenizi sağlar. Sahurda iki dilim peynir yiyerek açlık sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.



Ramazanda susamamak için ne yapmalı?

Çay ve kahve içerken dikkat

Ramazan'da orucunuzu açtıktan sonra hemen çay veya kahve tüketmemeye özen gösterin. Yemek yedikten 1 saat sonra çay ve kahve içmeye çalışın. Çay ve kahve gibi kafeini bol içecekler vücudun su dengesini bozduğu için dikkatli tüketilmeli.



Aşırı yemek yemekten kaçının

İftarda veya sahurda çok fazla yemek yemek hem sindirim sisteminizi yorar hem de su ihtiyacınızı artırır.



Sahur ve iftarda yeterli oranda su tüketin

Ramazan ayında yemek yeme düzeni değiştiği için iftar ve sahurda yeterli su almak gerekiyor. Günde en az 8 bardak su içmek gerektiği göz önüne alınırsa sahur ve iftarda bu oranı eşit bir şekilde dağıtmak vücudun susuzluk çekmesini önlemenin yollarından biri.



Tuzlu gıdalar tüketmeyin

Fazla tuzlu gıdalar susama ihtiyacı doğurduğu için bu dönemde kaçınılması gereken besin gruplarının başında geliyor.



Asitli içeceklere paydos

Su ihtiyacını asitli içecekler veya meyve suları ile gidermek daha fazla susuzluk çekmenize neden olabilir. Bunun yerine Ramazan ayı boyunca su ve maden suyuna yönelin.



Sahurda soslu ve yağlı besinlerden uzak durun

Sahurda kızartmış veya yağlı besin grupları yerine peynir, ekmek veya yulaf gibi daha rahat sindirilen tipte yiyecekler tüketmek susuzluğu engelliyor.

Sağlık Bakanlığından örnek sahur sofrası

Sağlık Bakanlığı tarafından Hekimevi'nde düzenlenen etkinlikte, 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ramazan ayında oruç tutanların yeterli ve dengeli beslenmesi için iftar, sahur ve ara öğünde tüketilmesi gereken yiyeceklerin yer aldığı örnek sofra hazırlandı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde görevli diyetisyen Betül Çiçek, vatandaşların ramazan ayında beslenme konusunda dikkat etmesi gereken noktaları anlattı. Ramazan ayında oruç tutulan süreye ve vatandaşların beslenme alışkanlıklarına işaret eden Çiçek, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu vurguladı.

Çiçek, oruç tutacakların imsak vaktine yakın saatlerde sofraya oturması gerektiğini söyleyerek "Sahurda hafif bir kahvaltı olabilir. Bunlar da peynir, yumurta, az yağ ya da yağsız hazırlanmış omlet olabilir. Bunun dışında salata söğüş yer alabilir. Süt, yoğurt, kefir bu menüye eklenebilir. Daha uzun süre tok kalmamız açısından tam tahıllı ekmeği tercih edebiliriz." diye konuştu.

Sahur sofrasında da iftarda olduğu gibi çorba, salata, sebze yemeğinin tercih edilebileceğini belirten Çiçek, "Sahurda özellikle dikkat etmemiz gereken husus, tuzlu şeyleri, kızartmaları ve ağır hamur işlerini tercih etmememiz. Bunlar hem tok tutma süresi kısa oldukları hem de ağırlık oluşturduğu için tercih edilmez." dedi.