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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.05.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

Sahura kalkmışlardı... Eve kamyon girdi: Sesi duyar duymaz çocuğumu alıp kaçtım

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Yokuş aşağı seyrederken freni boşalan tuğla yüklü kamyon evin duvarından içeri girdi. Evde bulunan 6 vatandaşın sahur yapmak için ayakta olduğu esnada meydana gelen kazada faciadan dönüldü.

Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa'dan yüklediği tuğlaları Bursa'ya getiren Fatih Demirel kontrolündeki 45 LJ 224 plakalı kamyon, 3. Çoruh Sokak üzerinde yokuş aşağıya seyir halindeyken freni boşaldı. Freni boşalan tonlarca ağırlığındaki kamyon, sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesine girerek yan yattı. Sürücü Demirel kabin içerisinde yaralanırken, kamyonun girdiği evde yaşayan 6 yabancı uyruklu vatandaşın sahur için hazırlık yaptığı esnada ayakta olmasından dolayı olası bir faciadan dönüldü. Çarpmanın şiddetiyle sesi duyan mahalleli durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Komşuların kamyondan mazot kaçağı olmasından dolayı yaklaşamadığı kamyondan kendi imkanlarıyla çıkan Demirel, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonda mazot kaçağı olduğunu tespit eden ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yola devrilen tuğlaların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Fatih Demirel'in olay yerinde alınan ilk ifadesinde Manisa Turgutlu'dan yüklediği tuğlaları Bursa'ya getirdiği, navigasyon cihazının onu bu sokağa getirdiğini, yokuş aşağıya seyrederken kamyonun freninin boşaldığını ve evin duvarından içeriye girdiği öğrenildi.

"Sesi duyar duymaz çocuğu yanıma alıp kaçtım"

Yaşadığı şoku anlatan Hasan Elhalid, "Evde otururken kamyonun sesini duydum. Sesi duyar duymaz çocuğu yanıma alıp hemen kaçtım ve kendimi dışarıya attım." dedi.

Kaza esnasında sokak üzerinde bulunan ve kazayı gören Fethi Turgut, "Kamyon önce buradan yukarıya çıktı, adresi bulamamış galiba tekrar geri döndü. Geri döndüğü esnada freni boşaldı galiba çok hızlı bir şekilde duvara vurarak durabildi. Biz o korkuyu atlattıktan sonra kamyona koşarak sürücüye baktığımızda sürücüden ses geldiğini duyduk. Biz araca yaklaşamadığımız için şoför kendi imkanlarıyla kamyondan çıktı." diye konuştu.

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