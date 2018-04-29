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    Sahur vakti ne zaman saat kaçta? İşte il il sahur vakti saatleri

    Hürriyet Haber
    29.04.2018 - 22:17 | Son Güncelleme:

    Sahur vakti ne zaman saat kaçta sorusu yüz binlerce vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. 30 Nisan akşamı idrak edilecek olan Berat Kandili öncesinde vatandaşlar oruç tutmak için hazırlıklarını yapmaya başladı. Peki, sahur vakti ne zaman saat kaçta? İşte il il sahur vakti saatleri

    Ramazan'ın habercisi olarak bilinen Berat Kandili öncesinde vatandaşlar oruç tutmak için il il sahur vakitlerini merak etmeye başladılar. Berat Kandilinde oruç tutacak olan vatandaşlar sahur vakitlerini araştırıyorlar. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahur saat kaçta? İşte il il sahur ve imsakiye vakitleri.

    İSTANBUL SAHUR VAKTİ

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    30.04.201804:1905:5713:0716:5620:0621:37

    ANKARA SAHUR VAKTİ

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    30.04.201804:0805:4412:5216:4019:4821:17

    İZMİR SAHUR VAKTİ

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    30.04.201804:3706:0913:1517:0120:0821:34

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    Etiketler: sahur ne zaman , SeoHaber , NoMobil , gündem
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