Sahur vakti ne zaman saat kaçta? İşte il il sahur vakti saatleri

Ramazan'ın habercisi olarak bilinen Berat Kandili öncesinde vatandaşlar oruç tutmak için il il sahur vakitlerini merak etmeye başladılar. Berat Kandilinde oruç tutacak olan vatandaşlar sahur vakitlerini araştırıyorlar. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahur saat kaçta? İşte il il sahur ve imsakiye vakitleri.
İSTANBUL SAHUR VAKTİ
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|30.04.2018
|04:19
|05:57
|13:07
|16:56
|20:06
|21:37
ANKARA SAHUR VAKTİ
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|30.04.2018
|04:08
|05:44
|12:52
|16:40
|19:48
|21:17
İZMİR SAHUR VAKTİ
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|30.04.2018
|04:37
|06:09
|13:15
|17:01
|20:08
|21:34