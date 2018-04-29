Sahur vakti ne zaman saat kaçta sorusu yüz binlerce vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. 30 Nisan akşamı idrak edilecek olan Berat Kandili öncesinde vatandaşlar oruç tutmak için hazırlıklarını yapmaya başladı. Peki, sahur vakti ne zaman saat kaçta? İşte il il sahur vakti saatleri

Ramazan'ın habercisi olarak bilinen Berat Kandili öncesinde vatandaşlar oruç tutmak için il il sahur vakitlerini merak etmeye başladılar. Berat Kandilinde oruç tutacak olan vatandaşlar sahur vakitlerini araştırıyorlar. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahur saat kaçta? İşte il il sahur ve imsakiye vakitleri. İSTANBUL SAHUR VAKTİ Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 30.04.2018 04:19 05:57 13:07 16:56 20:06 21:37 ANKARA SAHUR VAKTİ Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 30.04.2018 04:08 05:44 12:52 16:40 19:48 21:17 İZMİR SAHUR VAKTİ Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 30.04.2018 04:37 06:09 13:15 17:01 20:08 21:34 İL İL SAHUR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ