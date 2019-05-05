Sahur saat kaçta başlayacak? | İl il 2019 Ramazan imsakiyesi
Yardımlaşma ve paylaşmanın artacağı, milyonlarca Müslümanın oruç ibadetini idrak edeceği 11 ayın sultanı ramazan ayı , 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece (bu gece) başlayacak. 5 Mayıs gecesi ilk sahur sofralarına oturulmasının arından ramazan ayına girilecek. Saatlerin ilerlemesi ile beraber, yurt genelinde vatandaşlar da il il sahur saatleri ve 2019 ramazan imsakiyesini araştırmaya başladı. Peki, 2019'un ilk sahuru saat kaçta yapılacak? Sahur saat kaçta başlayacak? İşte, İl il 2019 Ramazan imsakiyesi ve bilgileri.
Ramazan ayı rahmet ve bereketi bol bir aydır. Oruç ibadetini idrak edildiği ramazan ayında iyilikler çoğalır, kötülükler azalır, yoksullara ve düşkünlere yardım elleri uzanır. Türkiye genelinde sahur ve iftar heyecanı başlarken, sahur saat bilgileri de en fazla araştırılan konulardan biri olmaya devam ediyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgiler doğrultusunda il il sahur ve iftar saatleri.
Türkiye genelinde ramazanın birinci günü ilk imsak Ardahan ve Iğdır'da saat 03.13'te yaşanacak. İlk iftar ise saat 19.06'da Hakkari'de açılacak. Ramazan’ın ilk günü son imsak Muğla ve İzmir'de 04.28'de başlayacak ve son iftar saat 20.23'te Edirne'de açılacak. Ramazan’ın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 16 saat 10 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 33 dakikayla en kısa orucu tutacak.
İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA SAHUR SAATLERİ
İstanbul’da sahur vakti bugün saat 04.09’da bitip oruç başlarken ilk iftar yarın saat 20.12’de yapılacak. İmsak vakti Ankara’da saat 03.58’de girerken iftar saat 19.54’te yapılacak. İzmir’de ise imsak saat 04.28, iftar saat 20.14’te gerçekleşecek.
SAHURDA TOK TUTAN GIDALAR
Zeytin
Zeytin sahurda yenmesi gereken yiyecekler arasında. Sindirim sistemine yardımcı olan zeytin, tok tutması ile de sahur sofralarının en gözde besinleri arasında bulunuyor. Sahurda birkaç tane zeytin tüketmeyi unutmayın.
Çorba
Tokluk hissinizi hemen sağlayacak, yaz sebzeleri ile hazırlanmış mercimek çorbası veya soğuk ayran aşı çorbası tavsiye edilen seçimler.
Yumurta
Sahur zamanında vazgeçilmez besinlerden olan yumurta, tok tutan besinlerin başında geliyor. İster rafadan ister sahanda olsun ama sahurda mutlaka yumurta yemeye özen gösterin.
Çörekotu
Sağlıklı yağlar açısından zengin olan çörekotu, salata veya yoğurtla birlikte tok tutucu özelliğini gösteriyor. Çörekotu ayrıca mide sorunlarına da birebir.
Çavdar ekmeği
Çavdar ekmeği hem bağırsak dostu olması ile hem de tok tutması ile sahurda tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor.
Süt
Çay ve kahve yerine sahurda süt içmek hem rahat uyumanızı sağlar hem de size gerekli proteinleri sağlayarak, gün boyu tok hissetmenize de yardımcı olur.
Yoğurt
En besleyici gıdalardan biri olan yoğurt uyku problemlerine iyi gelir. Yoğurt aynı zamanda sizi tok tutarak acıkmanızı önleyici bir etki gösterir. Yoğurdunuzun içine bir çay kaşığı tarçın ekleyerek kan şekerinizi de dengeleyebilirsiniz.
Muz
Muz, tok tutan meyveler arasında başı çekiyor. Potasyum kaynağı plan yapısı ile muz, sahurda yemekten sonra bir porsiyon tüketilebilir.
Peynir
Protein yönünden besleyici olan peynir, sahurda tok hissetmenizi sağlar. Sahurda iki dilim peynir yiyerek açlık sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.
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