Sahur buluşması
Cumhur İttifakı’nın İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, Twitter hesabından Beşiktaş’ta sahura çağıran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a olumlu yanıt verdi.
Yıldırım, Twitter’dan “Simitleri aldım geliyorum @varank” diyerek yazdı. Sahur yapılan mekana elinde simit tepsisiyle giden Yıldırım, burada yaptığı konuşmada “Gençlere 10 GB internet vereceğiz. Bedava, sebil... Nasıl vereceğiz? Elinde İstanbul Kart olan herkes bu haktan yararlanacak” dedi.
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