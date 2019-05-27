Sahur bu gece saat kaçta yapılacak? İstanbul Ankara İzmir ve tüm illerin sahur vakitleri
Mübarek Ramazan ayının son haftasına giren vatandaşlar, oruca niyet etmek için yaşadıkları ile göre sahur saatlerini merak edip araştırıyor. Saatlerin ilerlemesi ile, gece sahur sofrasına oturup ertesi gün oruç tutmak isteyenler, Diyanet'in yayınladığı 2019 imsakiye bilgilerini öğrenmek istiyor. Peki, sahur bu gece saat kaçta yapılacak? İşte, İstanbul Ankara İzmir ve tüm illerin sahur vakitleri.
Ertesi gün tutacakları oruç için niyet edecek olan vatandaşlar, saatlerin ilerlemesi ile beraber, sahur saatlerini Diyanet'in bilgileri doğrultusunda araştırmaya başladı. Vatandaşlar, sahur hazırlıklarını bu bilgiler doğrultusunda tamamlayarak oruç için niyet edecekler. İşte, Diyanet'in yayınladığı bilgilere göre, İstanbul Ankara İzmir ve diğer illerin sahur saatleri.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 ramazan imsakiyesine göre, bu gece, oruca niyet edecek olan vatandaşlar, İstanbul'da saat 03:36'da Ankara'da 03:28'de, İzmir'de 04:00'de, Bursa'da 03:41'de sahur yapacak. Diğer illerin sahur saatleri için aşağıdaki görsele tıklayabilirsiniz.
EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 87).
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. (Geniş bilgi için bkz. 481ve 484 nolu fetva)
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).
Yorumları Göster
Yorumları Gizle