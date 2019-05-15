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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.05.2019 - 22:58, Son Güncelleme:

Sahur bu gece saat kaçta yapılacak? İl il sahur saatleri ve imsak vakitleri

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Sahur bu gece saat kaçta yapılacak? İl il sahur saatleri ve imsak vakitleri

Ramazan ayının onuncu gününün geride kalması ile, yurt genelinde yaşayan vatandaşlar da oruca niyet etmek için sahur saatlerinin araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 imsakiye bilgilerini daha önce vatandaşların erişimine açmıştı. Peki, bu gece sahur saat kaçta yapılacak? Sahura ne kadar kaldı? İşte, il il sahur saatleri ve imsak vakitleri.

Yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı, mübarek 11 ayın sultanı ramazan ayının onuncu günü geride kaldı. Türkiye genelinde sahur ve iftar heyecanı başlarken, sahur saat bilgileri de en fazla araştırılan konulardan biri olmaya devam ediyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgiler doğrultusunda, Ankara, İstanbul İzmir dahil il il sahur ve iftar saatleri.

SAHUR SAAT KAÇTA?

Oruca niyet edecek olan İstanbul halkı sahuru saat 03:52'de, Ankara halkı saat 03:43'de, İzmir halkı da saat 04:13'de yapacak.  Diğer illerin iftar saatleri ise aşağıdaki linke tıklayarak öğrenilebilecek.

Sahur bu gece saat kaçta yapılacak İl il sahur saatleri ve imsak vakitleri

İSTANBUL İÇİN SAHUR SAATLERİ

Miladi Tarihİmsak(Sahur)GüneşÖğleİkindiAkşam(İftar)Yatsı
15 Mayıs 2019 Çarşamba03:5405:4013:0517:0120:2122:00
16 Mayıs 2019 Perşembe03:5205:3913:0517:0120:2222:01
17 Mayıs 2019 Cuma03:5105:3813:0517:0120:2322:03
18 Mayıs 2019 Cumartesi03:4905:3713:0617:0120:2422:04
19 Mayıs 2019 Pazar03:4805:3613:0617:0220:2522:05
20 Mayıs 2019 Pazartesi03:4605:3513:0617:0220:2622:07
21 Mayıs 2019 Salı03:4505:3513:0617:0220:2722:08

ANKARA İÇİN SAHUR SAATLERİ

Miladi Tarihİmsak(Sahur)GüneşÖğleİkindiAkşam(İftar)Yatsı
15 Mayıs 2019 Çarşamba03:4405:2712:5016:4320:0321:39
16 Mayıs 2019 Perşembe03:4305:2612:5016:4420:0421:40
17 Mayıs 2019 Cuma03:4105:2512:5016:4420:0521:41
18 Mayıs 2019 Cumartesi03:4005:2412:5016:4420:0621:43
19 Mayıs 2019 Pazar03:3905:2412:5016:4420:0721:44
20 Mayıs 2019 Pazartesi03:3705:2312:5016:4520:0721:45
21 Mayıs 2019 Salı03:3605:2212:5016:4520:0821:47

İZMİR İÇİN SAHUR SAATLERİ

Miladi Tarihİmsak(Sahur)GüneşÖğleİkindiAkşam(İftar)Yatsı
15 Mayıs 2019 Çarşamba04:1505:5413:1317:0420:2221:54
16 Mayıs 2019 Perşembe04:1305:5313:1317:0420:2321:55
17 Mayıs 2019 Cuma04:1205:5213:1317:0420:2421:57
18 Mayıs 2019 Cumartesi04:1105:5113:1317:0420:2521:58
19 Mayıs 2019 Pazar04:0905:5013:1317:0520:2621:59
20 Mayıs 2019 Pazartesi04:0805:5013:1317:0520:2622:00
21 Mayıs 2019 Salı04:0705:4913:1317:0520:2722:02

RAMAZAN AYINDA ÇAY KAHVE YERİNE SU TÜKETİN

Ramazan ayında oruç tutarken vücudun su kaybı yaşadığını belirten diyetisyen Işın Sayın, "İftarda-sahurda bol bol çay ve kahve tüketiliyor. Bu durum daha az su tüketilmesine neden oluyor. Oysa kaybedilen sıvı kaybını almamız için iftar-sahur arasında mutlaka 2 litre su içilmesinin önemli” dedi.

Ramazan’da sağlıklı beslenmenin önemine değinen Uzman Diyetisyeni Işın Sayın, sağlıklı ve dengeli beslenmek için özellikle iftarda mutlaka çorba tüketmek gerektiğinin altını çizerek, “Birkaç kaşık da olsa çorba içmek önemli. Asıl almamız gereken besinler ise ana yemek, yoğurt, salata ve sudur. Abur-cubur yiyeceklerden ve mümkünse iftariye tabaklarından uzak durmak önemli. Sahurda da iftarda da probiyotik yoğurt tüketilmesini tavsiye ederim. Ayrıca bağırsak fonksiyonları için önemli olan salata, sebze ve bakliyata mutlaka sofralarda yer açılmalı” diye konuştu.

Uzun süreli açlıkta metabolizma hızının düştüğünü hatırlatan Sayın, “Hamur işi, pirinçli yemekler, patates ve makarna aynı besin grubunda yer almaktadır. İftarda bu yiyeceklerden sadece birini tercih edin” şeklinde konuştu.

“Çay ve kahve tüketimine sınır getirmeliyiz”

Ramazan’da iftardan sahura kısıtlı zaman aralığında su tüketiminin sıklıkla ihmal edildiğini söyleyen Sayın, “Çay ve kahve tüketimini minimuma indirmemiz gerekiyor. Bu ikili vücudu daha da susuz bırakıyor. Tam tersi, çay ve kahveyi daha az tüketip onun yerine hem iftarda hem de sahurda bol bol su içmeliyiz. Oruç tutarken de vücutta sıvı kaybı artar bu nedenle 2 litre su Ramazan’da kaybettiğimiz sıvı kaybını telafi eder” dedi.

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