Sahur bu gece saat kaçta yapılacak? İl il sahur saatleri ve imsak vakitleri
Ramazan ayının onuncu gününün geride kalması ile, yurt genelinde yaşayan vatandaşlar da oruca niyet etmek için sahur saatlerinin araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 imsakiye bilgilerini daha önce vatandaşların erişimine açmıştı. Peki, bu gece sahur saat kaçta yapılacak? Sahura ne kadar kaldı? İşte, il il sahur saatleri ve imsak vakitleri.
Yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı, mübarek 11 ayın sultanı ramazan ayının onuncu günü geride kaldı. Türkiye genelinde sahur ve iftar heyecanı başlarken, sahur saat bilgileri de en fazla araştırılan konulardan biri olmaya devam ediyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgiler doğrultusunda, Ankara, İstanbul İzmir dahil il il sahur ve iftar saatleri.
SAHUR SAAT KAÇTA?
Oruca niyet edecek olan İstanbul halkı sahuru saat 03:52'de, Ankara halkı saat 03:43'de, İzmir halkı da saat 04:13'de yapacak. Diğer illerin iftar saatleri ise aşağıdaki linke tıklayarak öğrenilebilecek.
İSTANBUL İÇİN SAHUR SAATLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|15 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:54
|05:40
|13:05
|17:01
|20:21
|22:00
|16 Mayıs 2019 Perşembe
|03:52
|05:39
|13:05
|17:01
|20:22
|22:01
|17 Mayıs 2019 Cuma
|03:51
|05:38
|13:05
|17:01
|20:23
|22:03
|18 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:49
|05:37
|13:06
|17:01
|20:24
|22:04
|19 Mayıs 2019 Pazar
|03:48
|05:36
|13:06
|17:02
|20:25
|22:05
|20 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:46
|05:35
|13:06
|17:02
|20:26
|22:07
|21 Mayıs 2019 Salı
|03:45
|05:35
|13:06
|17:02
|20:27
|22:08
ANKARA İÇİN SAHUR SAATLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|15 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:44
|05:27
|12:50
|16:43
|20:03
|21:39
|16 Mayıs 2019 Perşembe
|03:43
|05:26
|12:50
|16:44
|20:04
|21:40
|17 Mayıs 2019 Cuma
|03:41
|05:25
|12:50
|16:44
|20:05
|21:41
|18 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:40
|05:24
|12:50
|16:44
|20:06
|21:43
|19 Mayıs 2019 Pazar
|03:39
|05:24
|12:50
|16:44
|20:07
|21:44
|20 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:37
|05:23
|12:50
|16:45
|20:07
|21:45
|21 Mayıs 2019 Salı
|03:36
|05:22
|12:50
|16:45
|20:08
|21:47
İZMİR İÇİN SAHUR SAATLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|15 Mayıs 2019 Çarşamba
|04:15
|05:54
|13:13
|17:04
|20:22
|21:54
|16 Mayıs 2019 Perşembe
|04:13
|05:53
|13:13
|17:04
|20:23
|21:55
|17 Mayıs 2019 Cuma
|04:12
|05:52
|13:13
|17:04
|20:24
|21:57
|18 Mayıs 2019 Cumartesi
|04:11
|05:51
|13:13
|17:04
|20:25
|21:58
|19 Mayıs 2019 Pazar
|04:09
|05:50
|13:13
|17:05
|20:26
|21:59
|20 Mayıs 2019 Pazartesi
|04:08
|05:50
|13:13
|17:05
|20:26
|22:00
|21 Mayıs 2019 Salı
|04:07
|05:49
|13:13
|17:05
|20:27
|22:02
RAMAZAN AYINDA ÇAY KAHVE YERİNE SU TÜKETİN
Ramazan ayında oruç tutarken vücudun su kaybı yaşadığını belirten diyetisyen Işın Sayın, "İftarda-sahurda bol bol çay ve kahve tüketiliyor. Bu durum daha az su tüketilmesine neden oluyor. Oysa kaybedilen sıvı kaybını almamız için iftar-sahur arasında mutlaka 2 litre su içilmesinin önemli” dedi.
Ramazan’da sağlıklı beslenmenin önemine değinen Uzman Diyetisyeni Işın Sayın, sağlıklı ve dengeli beslenmek için özellikle iftarda mutlaka çorba tüketmek gerektiğinin altını çizerek, “Birkaç kaşık da olsa çorba içmek önemli. Asıl almamız gereken besinler ise ana yemek, yoğurt, salata ve sudur. Abur-cubur yiyeceklerden ve mümkünse iftariye tabaklarından uzak durmak önemli. Sahurda da iftarda da probiyotik yoğurt tüketilmesini tavsiye ederim. Ayrıca bağırsak fonksiyonları için önemli olan salata, sebze ve bakliyata mutlaka sofralarda yer açılmalı” diye konuştu.
Uzun süreli açlıkta metabolizma hızının düştüğünü hatırlatan Sayın, “Hamur işi, pirinçli yemekler, patates ve makarna aynı besin grubunda yer almaktadır. İftarda bu yiyeceklerden sadece birini tercih edin” şeklinde konuştu.
“Çay ve kahve tüketimine sınır getirmeliyiz”
Ramazan’da iftardan sahura kısıtlı zaman aralığında su tüketiminin sıklıkla ihmal edildiğini söyleyen Sayın, “Çay ve kahve tüketimini minimuma indirmemiz gerekiyor. Bu ikili vücudu daha da susuz bırakıyor. Tam tersi, çay ve kahveyi daha az tüketip onun yerine hem iftarda hem de sahurda bol bol su içmeliyiz. Oruç tutarken de vücutta sıvı kaybı artar bu nedenle 2 litre su Ramazan’da kaybettiğimiz sıvı kaybını telafi eder” dedi.
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