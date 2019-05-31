Sahur bu gece saat kaçta yapılacak? 2019 Ramazan İmsakiyesi ve sahur vakitleri

Saatlerin ilerlemesi ile, yarın için oruca niyet edecek olan vatandaşlar, sahur ve imsakiye vakitleri ile ilgili bilgileri merak etmeye başladı. Diyanet, resmi internet sitesi üzerinden il il sahur saatleri ile ilgili bilgileri daha önce yayımlamıştı. İşte, Diyanet'in bilgisine göre İstanbul, Ankara, İzmir dahil tüm illerin sahur saatleri.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 Ramazan İmsakiyesi'ne göre bu gece oruç için niyet edecek olan vatandaşlar, İstanbul'da 03:32'de, Ankara'da 03:24'de, İzmir'de 03:56'da sahurlarını yapacak.

Diğer illerde ikamet eden vatandaşlarımız da aşağıdaki linke tıklayıp bulundukları şehri seçtikten sonra iftar ve sahur saatlerini öğrenebilir.

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 87).

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. (Geniş bilgi için bkz. 481ve 484 nolu fetva)

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).

EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.