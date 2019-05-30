Sahur bu gece saat kaçta? İstanbul Ankara ve İzmir dahil tüm illerin sahur vakitleri
Mübarek ramazan ayının son günlerine girilmesi ile on bir ayın sultanını uğurlamamıza kısa zaman kala sahur saatleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İkamet ettikleri ilde bu gece sahurun saat kaçta yapılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden Diyanet'in bilgilerine göre sahur vakitlerini araştırıyor. Peki, sahur bu gece saat kaçta? İşte, İstanbul Ankara ve İzmir dahil tüm illerin sahur vakitleri...
Saatlerin gece yarısına doğru ilerlemesi ile sahur sofralarına oturup, oruç için niyet edecek olan vatandaşlar, Diyanet'in bilgilerine göre, 'Sahur bu gece saat kaçta?' sorusuna yanıt arıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, 2019 imsakiye bilgilerini araştırmaya başladı. İşte, il il sahur vakitleri ile ilgili bilgiler.
SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2019 Ramazan İmsakiyesi'ne göre bu gece, oruca niyet edecek olan vatandaşlar, İstanbul'da 03:33'de, Ankara'da 03:25'te, İzmir'de 03:57'de sahur yapacak. Diğer illerin sahur saatleri için aşağıdaki görsele tıklayabilirsiniz.
SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ
Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).
Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).
Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.
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