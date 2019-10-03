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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.10.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

‘SGK denetçileri’ tuzağı! Pes dedirten olay!

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‘SGK denetçileri’ tuzağı! Pes dedirten olay!

İstanbul'da kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) görevlisi olarak tanıtıp iş yerlerine giren iki kişi, çok sayıda işletme sahibini dolandırdı. Dolandırıcılar, Bayrampaşa ve Küçükçekmece’de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da kendilerini SGK çalışanı olarak tanıtan Necati A. (48) ve Veli Y. (48) adlı sahte dolandırıcılar, çok sayıda iş yerini dolandırdı. Üzerlerinde SGK amblemi bulunan sahte kimlik ve evraklarla iş yerlerine giden dolandırıcılar, iş yeri sahiplerine 'kaçak işçi çalıştırdıkları' yönünde ihbar aldıklarını ve ceza keseceklerini söyleyerek iş yeri sahiplerini ikna etti. Ellerinde bulunan sahte SGK iş yeri denetim formlarını dolduran iki dolandırıcı bu yöntemle çok sayıda işletme sahibini dolandırdı.

SAHTE KİMLİK KARTI ELE GEÇİRİLDİ

Son olarak 30 Ağustos’ta alınan ihbar üzerine harekete geçen Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede geniş çaplı soruşturma başlattı. Dolandırıcıların girdikleri iş yerlerindeki güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceleyen polis, şüphelilerin eşkalini belirledi. Necati A. isimli dolandırıcı aynı gün Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi üzerinde bulunan bir park içerisindeki kafede yakalanarak gözaltına alındı. A.’nın üzerinde yapılan aramalarda üzerinde “SGK Sosyal Güvenlik Konuları Halkla İlişkiler Gazetesi” ibareli sahte kimlik kartı ele geçirildi. Veli Y. adlı dolandırıcı ise 14 Eylül’de gece bekçileri tarafından Küçükçekmece’de rutin kimlik kontrolleri sırasında yakalanarak emniyete teslim edildi.

BEKÇİLER YAKALADI

Necati A. adlı dolandırıcı yakalandıktan bir gün sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Veli Y. adlı diğer dolandırıcı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan sahte SGK görevlilerinin bir iş yerine girdikleri ve denetim için kapıda zile bastıkları anlar, aynı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayda geçen görüntülerde, kravatlı dolandırıcılar, ellerindeki çanta ve klasörle merdivenden çıkıp hedef seçtikleri iş yerine geliyor.

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