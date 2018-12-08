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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
08.12.2018 - 14:24, Son Güncelleme:

Sahte şeyhten iğrenç talep: ''Birbirinizle ilişkiye girin...''

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Sahte şeyhten iğrenç talep: ''Birbirinizle ilişkiye girin...''

KONYA’da, kendisini şeyh olarak tanıtıp 5 erkeğe ’cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan S.I.’ya (65), duruşma savcısı, 68 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Savcı mütalaasında S.I.’nın istismarda bulunduğu kişilerin bazılarını birbirleriyle cinsel ilişkiye girmeye zorladığını da belirtti. 

Başbakanlık İletişim Merkezi’ne(BİMER) şikayette bulunan bir kişi, sohbetlerine katıldığı, kendisini ’sözde halife’ diye tanıtan sahte şeyh S.I.’nın, erkeklere cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.I., 2008 ve 2017 yılları arasında 17- 22 yaşlarındaki 5 erkeğe 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. 

Konya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 4’üncü duruşmasında Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı mütaalasında, S.I.’nın kendisini yüce bir kişi olarak tanıttığı, sohbetlerden ayrılmak isteyenlerin, ’başlarına türlü müsibetler ve fenalıklar geleceğini, helak olacağını’ anlatarak, mağdurları korkutup, sohbetlere devamlılıklarını sağladığı belirtildi.

İSLAM DİNİNİ EMELLERİNE ALET EMİŞ

Mütaalada ayrıca S.I.’nın kişileri kandırmak için uydurma hikayeler anlattığı ve ’Bu ilim aktarma şeklidir, bu rahmani bir durumdur. Bana itaat ettiğin zaman manevi olarak rütbe alıp ilerleyeceksin’ diyerek, mağdurları dudaklarından öptüğü, onlara cinsel istismar ve saldırıda bulunduğu kaydedildi.

S.I.’nın, İslam dininde yeri olmayan ve asla kabul edilmeyen, dinen yasak olan ahlak dışı eylemleri, dini bilgisi zayıf olan mağdurlara, dinin bir gereği gibi yansıtarak İslam dinini kendi emellerine alet ettiği kaydedildi. 

ÖĞRENCİYE YARDIM ETME BAHANESİYLE YAKLAŞMIŞ

2014 yılında Konya’nın bir ilçesinden okumak için kent merkezine gelen bir öğrenciye yardım bahanesiyle evinin bodrum katında kalmasını sağlayan S.I.’nın, geceleri bodrum kattaki öğrencinin yanına giderek, kıyafetlerini çıkartıp, 'Şeriatta haram olan tarikatta helaldir' diye kandırıp, cinsel istismarda bulunduğu belirtildi. S.I.’nın daha sonra öğrenciden kendisine yönelik cinsel eylemlerde bulunmasını istediği ileri sürüldü. S.I.’nın istismarda bulunduğu kişilerden bazılarını birbirleriyle cinsel ilişkiye zorladığı da belirtildi. 

MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR

Mütalaada S.I.’nın dini sohbetlerde, 'Meyve veren ağaç taşlanır', 'Yüksek dağlarda karlar erken yağar', ’Bana daha önce iftira atıp gidenler helak oldular’ gibi sözlerle mağdurların gözünde kendisini yücelttiği, mağdurların üzerinde kesin itaat sağladığına yer verildi. Mağdurlarında S.I.’yı yüce bir insan olarak gördüklerinden seslerini çıkarmadıkları, S.I.’nın da bunu kullanıp mağdurları boyundan ve dudaktan öpme gibi eylemlerde bulunduğu belirtildi. 

BİLGİSAYARINDAN MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI 

S.I.’nın gözaltına alındıktan sonra Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgisayarında yapılan incelemede aralarında hayvanlarla insanların bir arada olduğu müstehcen videoların çıktığı vurgulandı. 

68 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında S.I.’nın, 5 erkekğe farklı zamanlarda birden fazla cinsel istismar ve saldırıda bulunduğu ve bilgisayarındaki müstehcen videolar ele geçirildiği için 68 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, S.I.’nın tutukluluk halinin devamına karar verirken, dava ileriki bir tarihe ertelendi. 

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