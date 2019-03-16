Sahte senet soruları
CUMHUR İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, dün düzenlediği basın toplantısında, Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş’a yöneltilen ‘sahte senet’ iddialarına ilişkin konuştu.
Özhaseki özetle şunları söyledi:
“Üç ay kadar önce CHP adayı hakkında basında bir takım iddialar çıktı. O dönemde üzerinde durmadım. Dürüstlükle bunların ne olduğunu, kirli ilişkiler bütünlüğünün neler olduğunu izah etmesi gereken oydu. Bekledik ki sorulara cevap verecek. Kısa bir bülten okudu, soru almadan gitti. Bir şey daha yaptı; mağdur edebiyatı. Basını, parti sözcümüz Ömer Çelik’i ve beni suçladı. Bahsedilen bir şahıs var o şahsı ömrümde görmedim. Ticari denilen işin ne olduğunu da bilmiyorum. Mahkeme kayıtlarına göre neredeyse 10 yıldır süren bir iş ilişkileri var. O senin arkadaşın. Ortada bir sahte senet var. Kendisi hakkında ceza var bu kesin.
SÖZLEŞMENİZ VAR MI?
Yıllarca ticaretin siyasetin içinde bulundum ama bu kadar kirli ilişki yumağı görmedim. Bu senedi kim düzenledi? Önümde imzalandı demenize rağmen nasıl oluyor da o imza o şahsa ait olmuyor? Bu senedi hangi hizmet karşılığında aldınız? Danışmanlık ücreti olarak aldıysanız, sözleşmeniz var mı? Karşıdaki kişiye mesajlar atıyor. ‘Fakülte diplomanı iptal ettiririm diye’ mesaj atıyor. Bunlar şantaj değil mi? ‘Bak Necmettin baroya raporunu veriyorum öde borcunu konu kapansın’ diye mesaj atıyor. ‘Ailen senin sapık olduğunu biliyor mu? Öde kurtul. Kodese hazırlan. Senin düğününü basacağım. Seni Ankara’da yaşatmayacağım.’ Bütün bunlara cevap vermeniz gerekirken nasıl olur da masum insanlara iftira atıyorsunuz.”
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