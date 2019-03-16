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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Doğahan GİRİTLİOĞLU / ANKARA
16.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sahte senet soruları

Doğahan Giritlioğlu
Doğahan Giritlioğlu
dgiritlioglu@hurriyet.com.tr
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Doğahan Giritlioğlu
Doğahan Giritlioğlu
dgiritlioglu@hurriyet.com.tr
Sahte senet soruları

CUMHUR İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, dün düzenlediği basın toplantısında, Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş’a yöneltilen ‘sahte senet’ iddialarına ilişkin konuştu.

Özhaseki özetle şunları söyledi:

“Üç ay kadar önce CHP adayı hakkında basında bir takım iddialar çıktı. O dönemde üzerinde durmadım. Dürüstlükle bunların ne olduğunu, kirli ilişkiler bütünlüğünün neler olduğunu izah etmesi gereken oydu. Bekledik ki sorulara cevap verecek. Kısa bir bülten okudu, soru almadan gitti. Bir şey daha yaptı; mağdur edebiyatı. Basını, parti sözcümüz Ömer Çelik’i ve beni suçladı. Bahsedilen bir şahıs var o şahsı ömrümde görmedim. Ticari denilen işin ne olduğunu da bilmiyorum. Mahkeme kayıtlarına göre neredeyse 10 yıldır süren bir iş ilişkileri var. O senin arkadaşın. Ortada bir sahte senet var. Kendisi hakkında ceza var bu kesin.

SÖZLEŞMENİZ VAR MI?

Yıllarca ticaretin siyasetin içinde bulundum ama bu kadar kirli ilişki yumağı görmedim. Bu senedi kim düzenledi? Önümde imzalandı demenize rağmen nasıl oluyor da o imza o şahsa ait olmuyor? Bu senedi hangi hizmet karşılığında aldınız? Danışmanlık ücreti olarak aldıysanız, sözleşmeniz var mı? Karşıdaki kişiye mesajlar atıyor. ‘Fakülte diplomanı iptal ettiririm diye’ mesaj atıyor. Bunlar şantaj değil mi? ‘Bak Necmettin baroya raporunu veriyorum öde borcunu konu kapansın’ diye mesaj atıyor. ‘Ailen senin sapık olduğunu biliyor mu? Öde kurtul. Kodese hazırlan. Senin düğününü basacağım. Seni Ankara’da yaşatmayacağım.’ Bütün bunlara cevap vermeniz gerekirken nasıl olur da masum insanlara iftira atıyorsunuz.”

Doğahan Giritlioğlu
Doğahan Giritlioğlu
dgiritlioglu@hurriyet.com.tr
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