Sahte savcı tutuklandı
Telefonla aradığı kadına savcı olduğunu söyleyip “cezaevindeki eşini çıkartabilirim” diyerek 25 bin TL isteyen 61 yaşındaki Metin Kökçü (61) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yeşilköy, Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi’ni arayan ve kendisini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtan Kökçü, yaralama suçundan eşi cezaevinde bulunan Tuğba S.’nin (39) polisten telefon numarasını istedi. Kökçü’nün ısrar etmesi üzerine şüphelenen polis, numarayı vermedi. Ekipler, Yeşilköy’deki kadının evine giderek Özay S.’yi durumdan haberdar etti. Metin Kökçü kadını cuma günü telefonla aradı. Sahte savcı, Tuğba S.’ye “Eşini cezaevinden çıkarabilirim. Ancak 25 bin TL vermen gerekiyor” dedi. Tuğba S. hemen polis aradı. Polis Kökçü’yle buluşmasını istediği kadına seri numaraları alınmış para verdi. Şişli’de Tuğba S.’yle buluşan sahte savcı yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan Metin Kökçü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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