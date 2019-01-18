Sahte rapordan da ceza
Kadıköy Bağdat Caddesi’nde, 11 Temmuz 2015’te kaldırımda çiçek satan Mehmet Emin Kaya’ya otomobiliyle çarparak ölümüne neden olmaktan 7 yıl hapisle cezalandırılan Murathan Öztürk, kazadan sonra kaçıp özel bir hastaneden sahte alkol raporu aldığı iddiasıyla yargılandığı davadan da ceza aldı.
Anadolu 42’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında Öztürk ile üç hastane çalışanı ‘resmi belgede sahtecilik’ten 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hastane müdürü Mehmet Latif Yaşlı dışındaki 3 sanığın cezaları ertelendi.
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