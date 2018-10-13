Sahte rapordan 6 kiş iserbest
KIRIKKALE Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Alaattin Çakıcı için Yüksek İhtisas Hastanesi'nde, 'helalleşme' iznini de içeren, süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla tutuklanan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
13 Eylül'de 'evrakta sahtecilik yaptıkları' ve 'suç örgütüne üye oldukları' iddiası üzerine Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Sağlık eski Müdürü F.E.G., eski başhekim T.A., hastane müdürü A.Ü. ile doktorlar İ.K. ve H.A. avukatlarının mahkemeye yaptıkları itiraz sonucu dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Tutuklu H.G. de geçen hafta bırakılmıştı.
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