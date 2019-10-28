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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tezcan SOLMAZ/DHA
28.10.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

Sahte plakalı otomobilin sürücüsü gözaltında

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Sahte plakalı otomobilin sürücüsü gözaltında

DÜZCE’de, plaka tanıma sistemine düşen ve sahte plakalı olduğu belirlenen aracın sürücüsü, 5 bin TL ceza kesilip, gözaltına alındı.

Düzce’de plaka tanıma sistemine düşen uyarıda 34 CCC 583 plakalı otomobil takibe alındı. Gece saatlerinde İstanbul istikametine gitmekte olan Kemal S. idaresindeki 34 CCC 583 plakalı otomobil durduruldu. Otomobilin şase numarasında tahribat yapıldığı, plakaya göre sahte ruhsat düzenlendiği belirlendi. 34 CCC 583 plaka takılı otomobilin asıl plakasının 34 VU 5451 olduğu, aracın hacizli ve yakalamalı olduğu tespit edildi.

Otomobil sürücüsü Kemal S. sahte plakalı araç kullanmaktan gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatılarak, 5 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca otomobil trafikten men edilerek çekici ile otoparka götürüldü.

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