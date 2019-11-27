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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/DHA
27.11.2019 - 13:56, Son Güncelleme:

'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi

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'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi

AMERİKA Birleşik Devletleri'nde (ABD) 5 gün önce kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden, kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınan İskender Erol Evrenosoğlu (86), Bursa'da toprağa verildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze namazına yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Cenaze namazının kılınacağı cami ve toprağa verileceği mezarlık, son anda güvenlik gerekçesiyle değiştirildi.

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  • Sahte peygamber İskender Erol Evrenosoğlu, Bursada toprağa verildi
  • Sahte peygamber İskender Erol Evrenosoğlu, Bursada toprağa verildi
  • Sahte peygamber İskender Erol Evrenosoğlu, Bursada toprağa verildi
  • Sahte peygamber İskender Erol Evrenosoğlu, Bursada toprağa verildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ABD'nin Virgina Eyaleti Norfolk kentinde, tedavi gördüğü hastanede, solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden ve kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak bilinen, mahkeme tarafından kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı (MİHR) Başkanlığını yapan İskender Erol Evrenesoğlu, memleketi Bursa'da toprağa verildi. Pınarbaşı Mezarlığı'nda, öğle vakti kılınacak olan cenaze namazı, güvenlik gerekçesiyle Hamitler Mezarlığı'na alındı.

Sahte Peygamber İskender Evrenosoğlu defnedildi
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3 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI CENAZEDE, YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Evrenesoğlu'nun cenazesi, Bursa Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nden saat 11.00 sıralarında yakınları tarafından alındı. Cenaze, sivil polislerin yer aldığı konvoyla, Hamitler Mezarlığı'na getirildi. Cenaze aracının mezarlığa girmesiyle, bazı kişilerin feryat ettiği duyuldu.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenazede, alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti. 2019 yılında kapatılan MİHR Vakfi'na mensup üyeler, Evrenosoğlu'nun tabutunun çevresini sarıp, kimseyi yaklaştırmadı. Evrenosoğlu'nun tabutunun üzerine karanfil ve Kuran-ı Kerim konuldu. Evrenosoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

1933 yılında Bursa'da doğan İskender Erol Evrenosoğlu, kendisine vahiy geldiğini ve 'Risalet Nurları' isimli kitabın Allah tarafından yazdırıldığını iddia etmesiyle tanınıyordu. 90’lı yılların sonunda ABD’ye göç eden Evrenosoğlu, vakıf kurarak, televizyon ve çeşitli yayınlarla Türkiye’de faaliyetlerine devam etti. 2019 yılında, mahkeme tarafından kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı’nın (MİHR) kurucusu olan Evrenosoğlu’nun Kur’anı Kerim meali ve tefsir yayını yapan 5 internet sitesi de Diyanet  İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nca sakıncalı olduğu gerekçesiyle 2019 yılı ocak ayında kapatılmıştı. Evrenosoğlu, kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınıyordu.

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