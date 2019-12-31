Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır?

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 80 milyon lira olarak belirlendi. Günlerdir beklenen ve bugün yapılacak çekilişe odaklanan vatandaşlar, şimdi de sahte biletleri nasıl ayırt edebileceklerini sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

Tam biletler açık mavi, yarım biletler bayrak kırmızısı ve çeyrek biletler de açık nefti yeşil renkli olup, renkler canlıdır.

TESK BAŞKANI UYARDI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Biletlere olan talebin bu alanda yapılabilecek sahtekarlıklara da neden olabileceğini aktaran Palandöken, şunları kaydetti:

"Piyasada yılbaşı biletlerine bu kadar talep olması, önceki yıllarda olduğu gibi yine sahtekarların iştahını kabartabilir. Vatandaşlarımız bu yıl geçmiş yıllardaki gibi sahte bilet tuzağına düşmemeli. Bilet alırken bayilik ruhsatı ve oda kaydı olan esnafımız tercih edilmeli."

Palandöken, "korsan" diye tabir edilen satıcılara itibar edilmemesi gerektiğine de işaret ederek, biletlerin damga ve kaşesine dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.