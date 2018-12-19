Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır?
70 milyon lira büyük ikramiyelik Milli Piyango Özel Çekilişi şimdiden birçok vatandaşın hayallerini süslemeye başladı. Şanslarını denemek için Milli Piyango bileti almak isteyen vatandaşlar, sahte MPİ biletlerini nasıl ayırt edebileceklerini merak ediyor. Peki, sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 70 milyon lira olarak belirlendi. Bu gelişmenin ardından Mili Piyango bileti almak isteyen vatandaşlar, seyyar bayilerden alacakları biletleri sahtesinden ayırt etmek için nelere dikkat etmeleri gerektiğini araştırmaya başladı. İşte, Milli Piyango bileti alırken dikkat edilmesi gerekenler...
Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.
Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.
Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.
Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.
Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.
Tam biletler açık mavi, yarım biletler bayrak kırmızısı ve çeyrek biletler de açık nefti yeşil renkli olup, renkler canlıdır.
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