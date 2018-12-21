Sahte kimlikler çamaşır makinesinden çıktı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan uzun süreli takiple kendilerine aile görüntüsü vererek ‘gaybubet’ evlerinde gizlenen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi 8 kişiyi gözaltına aldı.
Haklarında mahkemelerden arama kararı olan 8 örgüt üyesinin hazırladıkları sahte kimlik ve önemli belgeleri çamaşır makinesine gizledikleri belirlendi. Aramalarda dijital materyal, sahte kimlik ve para ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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