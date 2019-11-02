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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla) (DHA)
02.11.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Sahte kimlikle yakalandı, cinayetten arandığı ortaya çıktı

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Sahte kimlikle yakalandı, cinayetten arandığı ortaya çıktı

Muğla'nın Datça ilçesinde sahte kimlik kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Kenan G.'nin (50), 4 yıldır cinayetten arandığı ortaya çıktı.

Atatürk Caddesi'nde 4 yıl önce açtığı iş yerinde tütün ürünleri satan Ergün Emek'in sahte kimlik kullandığı bilgisi üzerine polis harekete geçti. Dün saat 23.00 sıralarında iş yerine baskın düzenlenen iş yeri sahibinin, Ergün Emek adlı kimliğinin sahte olduğu ortaya çıktı.

Şüpheli, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin yapılan GBT incelemesinde Kenan G. olduğu ve aralarında 'kasten adam öldürmek' suçunun da yer aldığı 7 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

Batman'da 15 Mayıs 2015'te yeğenini tüfekle vurup öldürdükten sonra kayıplara karıştığı tespit edilen Kenan G.'nin, Hatay Samandağ nüfusuna kayıtlı Ergün Emek adına çıkardığı sahte kimlikle Datça'da iş yeri açtığı ve 4 yıldır burada yaşadığı belirlendi. Evli ve 4 çocuk babası Kenan G.'nin polisteki ifadesinde çocuklarını okutmak için teslim olmadığını söylediği öğrenildi. Kenan G. adliyeye sevk edildi.

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