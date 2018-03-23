Sahte kimlikle bankaları dolandırdı, 34 yıl hapsi isteniyor

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre 6 Eylül 2016’da gerçekleşen olay şöyle oldu... Şüpheli Mehmet Ferit T., müşteki Ekber Kamacı’nın bilgileriyle sahte kimlik yaptırdı. Özel bir bankanın Esenyurt Şubesi’ne başvurarak vadeli ve vadesiz mevzuat hesapları açtı. Başvurusunun onaylanmasının ardından Mehmet Ferit T., 108 bin liralık ihtiyaç kredisi talebinde bulundu ancak bu talep reddedildi. 2 bin 992 TL’lik de internet bankacılığı yoluyla alışveriş yapan şüpheli, 6 Şubat 2017 tarihinde diğer müşteki Kenan Tuncel’in bilgileriyle oluşturulmuş sahte kimlikle başka bir özel bankayı da toplamda 22 bin lira dolandırdı.

Savcılık iki özel bankayı ve iki kişiyi dolandıran şüphelinin hakkında ‘Banka ve kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması’ suçlarından 12 yıldan 34,5 yıla kadar hapsini istedi.

SUÇUNU KISMEN KABUL ETTİ

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada ‘yağma, ateşli silahlar kanununa muhalefet, seçim kanununa muhalefet’ suçundan tutuklu Mehmet Ferit T. ile müşteki Ekber Kamacı hazır bulundu. Mehmet Ferit T. savunmasında, “2016 yılında ismini ve adresini bilmediğim bir şahıstan kendi fotoğrafım bulunan Ekber Kamacı adına düzenlenmiş sahte bir nüfus cüzdanı edindim. Bankanın Esenyurt Şubesi’ne giderek hesap açtırdım. Bankanın bana verdiği kart ile 3 bin TL alışveriş yaptım. 15 gün sonra 3 bin TL’yi banka hesabına ödedim. Kullandığım kredi kartını da iptal ettim. Tekrar kullanmadım. Ben gerçek Ekber Kamacı’yı tanımam. Sahte nüfus cüzdanı için sadece fotoğraf vermiştim. Nüfus cüzdanını yapan şahıs, Ekber Kamacı’nın kimlik bilgilerini kullanarak düzenlemiş, suçlamayı bu şekilde kabul ederim” dedi.

BAŞKA SUÇTAN TUTUKLU OLDUĞU İÇİN TAHLİYE

Müşteki Ekber Kamacı ise “Ben sanığı tanımıyorum. Benim adıma kendi açtırdığım banka nezdinde hiçbir hesap yoktur. Kimlik bilgilerimin ne şekilde ele geçirildiğini ve adıma nasıl hesap açıldığını bilmiyorum. Bankadan gelen mesaj ve mailleri bu bankayla ilgim olmadığı için okumadan siliyordum. Bu nedenle bir borç bilgisi gönderilip gönderilmediğini de bilmiyorum. Ben asgari ücretle çalışan bir tekstil işçisiyim. 15 yıllık birikimimle kendime araba aldım. Bu olay nedeniyle banka aracımı haczetti. Alınterimle aldığım arabamın hiç suçum günahım yokken satışı yapılacak. Benim kimlik bilgilerimi kullanıp hesap açması nedeniyle sanıktan şikayetçiyim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Mehmet Ferit T.’nin ‘yağma, ateşli silahlar kanununa muhalefet, seçim kanununa muhalefet’ suçlarıyla başka dosyadan tutuklu oluşundan dolayı, bu nedenle kaçma şüphesi bulunmayışı ve tutuklama tarihi göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.