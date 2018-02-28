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    Sahte hesap Edirneli velilerin aklını karıştırdı

    İHA
    28.02.2018 - 01:23 | Son Güncelleme:

    Sosyal medyada Edirne Valiliği adına açılan sahte hesaptan 28 Şubat Çarşamba günü okulların bir gün tatil edildiği paylaşımı akılları karıştırdı. Öğrenci velileri, sahte hesap üzerinden yapılan paylaşım nedeniyle Edirne Valiliği resmi internet sitesine akın etti. Sitede yer alan bilgilerde 27 Şubat’taki izinle ilgili bir paylaşım olduğu görüldü.

    Edirne Valiliği adına açılan sahte hesap üzerinden, “İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle il merkezinde ve tüm ilçelerimizde bulunan resmi, özel, ilk ve orta dereceli okullarımız 28 Şubat Çarşamba günü bir gün Valilik kararı ile tatil edilmiştir” ifadelerine yer verildi. Durumu gerçek zanneden öğrenci velileri, Edirne Valiliği resmi internet sitesini tararken, yapılan asılsız paylaşım sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

    Edirne Valiliği resmi internet sitesinde en son paylaşımda, “İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle il merkezinde ve tüm ilçelerimizde bulunan resmi-özel ilk ve orta dereceli okullarımız 27 Şubat Salı günü (1 gün) valilik kararı ile tatil edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de 27/02/2018 tarihinde izinli sayılacaktır” ifadeleri yer alıyor.

    Etiketler: edirne , valilik , açıklama , son dakika
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