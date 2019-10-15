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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa KANLI/DHA
Haber Giriş: 15.10.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Su tesisatçısının yargıtay hakimi tuzağı! Akıl alır gibi değil...

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Su tesisatçısının yargıtay hakimi tuzağı! Akıl alır gibi değil...

GAZİANTEP'te kendisini, 'Yargıtay hakimi' olarak  tanıtıp,  avukatlardan yetki belgesi toplayarak dolandırıcılık yapan su tesisatçısı Menderes Bozkır, bir avukatın dikkati sayesinde yakalandı. Hakkında aynı suçtan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bozkır, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Menderes Bozkır, kendisini Yargıtay 4'üncü Ağır Ceza Dairesi Başkanı Hakim E.Ö. olarak tanıtıp, temyiz edilen bir dosyada kararı bozma vaadiyle Gazinantep'te çalışan avukat Y.S.’den İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat adına yetki belgesi aldı.

Bir davası olan esnaf S.E.'den de her türlü uyuşmazlıkları çözeceğini söyleyerek, İstanbul Barosu'na kayıtlı başka bir avukat aracılığı ile vekalet aldı.

HUKUKİ SORULARA YANLIŞ CEVAP VERDİ

Esnaf S.E., bir süre sonra Yargıtay hakimi zannettiği Menderes Bozkır'ı, avukat Salih Ergen ile görüştürdü. Ergen, durumdan şüphelenerek hukuki sorular sordu. Sorulara yanlış cevap veren Bozkır'ın dolandırıcı olduğunu anladı.  Bozkır'ın kullandığı ismi araştıran avukat Salih Ergen, durumu savcılığa suç duyurusunda bulundu.

2005 YILINDA GİRDİĞİ BİRÇOK DAVAYI KAZANMIŞ

Polis tarafından bir kafeteryada kahvaltı yaparken gözaltına alınan Menderes Bozkır'ın üzerinde, sahte Yargıtay hakimi kimliği ile aynı adı taşıyan sahte avukatlık kimliği çıktı.

Bozkır’ın 2005 yılında İstanbul ve Trakya’da ‘boşanma avukatı’ olarak bazı dosyaları aldığı, Lüleburgaz Adliyesi’nde ise suçüstü yakalanarak tutuklandığı ortaya çıktı. Bozkır’ın girdiği davaların yeniden görüldüğü öğrenildi.

13 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VARMIŞ

Bozkır'ın, lise mezunu ve tesisatçısı olduğu, kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi. Suçlamaları kabul etmeyen Menderes Bozkır,  'sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'İSMİNİ KULLANDIĞI GERÇEK HAKİME ULAŞTIM'

Şüpheliyi yakalatan avukat Salih Ergen, "Şahıs sorduğum sorulara çelişkili ve yanlış cevaplar verdi. Ben de kendisini, hakim olmadığını, dolandırıcı olduğunu söyleyerek ofisimden kovdum. Gerçek Hakim E.Ö.’ye ulaştım. Kendisine Gaziantep’te birinin ismini kullanarak, bir avukat adına vekalet topladığını anlattım. Hakim E.Ö., şahıstan şikayetçi olacağını, benim de şikayetçi olmamı söyledi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçemi verdim. Şahıs ofisime geldiğinde, şüphelendiğim için fotoğrafını çekmiştim. Bu fotoğrafı polis arkadaşlarla paylaştım. Bunun üzerine polis, şahsı kısa sürede yakaladı" dedi.

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