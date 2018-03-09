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    Sahte 'Glock' operasyonu... 14 kişi tutuklandı

    İrfan ÖZŞEKER/SİVAS (DHA)
    09.03.2018 - 10:29 | Son Güncelleme:

    SİVAS Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent merkezi ve İstanbul’da düzenlediği operasyonda 'Glock' marka silahların sahtesinin ticaretini yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli tutuklandı.

    Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'hayalet silah' olarak da bilinen 'Glock' marka tabancaların sahtesinin satışını yapan ve alan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Ekipler, 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonunda Sivas merkez ve bazı ilçeler, köyler ile İstanbul’da silah ve mühimmatı ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

    Operasyonda sahte 'Glock' marka tabancaları sattıkları ve aldıkları iddiasıyla 35 kişi yakalandı. Şüphelilerden 21’i Sivas Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

    Adliyeye sevk edilen E.K., B.K., M.M., E.K., S.A., N.T., E.K., M.M., M.D., İ.Y., T.G., H.Y., C.Ö. ve Y.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Farklı tarihlerde 2 aşamalı düzenlenen operasyonda, 14 'Glock' marka tabanca ile namlusu, ruhsatsız 23 tabanca ve 5 av tüfeği, 44 şarjör, bin 730 çeşitli çap ve markalarda tabanca fişeği, 5 ruhsatsız av tüfeği ile tüfeklere ait 240 tüfek fişeği ele geçirildi.

    Etiketler: Sivas , sahte silah , Glock , tabanca , silah , gündem
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