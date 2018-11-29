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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
Yusuf ÇINAR/DHA
29.11.2018 - 09:44, Son Güncelleme:

Sahte gelinden lahmacun oyunu!

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Sahte gelinden lahmacun oyunu!

ÇORUM’da evlilik aşamasında olduğu Gökhan U ile birlikte gelin adayı N.Ö., "Canım lahmacun çekiyor" diyerek çarşıya gitti. Gittikleri lokantada "Lavaboya gidiyorum, birazdan dönerim" diyerek, masadan kalkan N.Ö., düğün için alınan üzerinde bulunan takılarla birlikte ortadan kayboldu. N.Ö'nün evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan bir çetenin üyesi olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerince, gerçek kimliği tespit edilen kadın, ev adresine yapılan baskında bulunamadı.

Olay, geçen ay kent merkezindeki Devane Mahallesi’nde meydana geldi. Hasan ve Hatice U. çifti, oğulları Gökhan U.’yu evlendirmek için harekete geçti. Aile, aracıların devreye girmesiyle oğullarını Ağrının Doğubayazıt ilçesindeki bir genç kızla evlendirebileceklerini öğrendi. Bunun üzerine Doğubayazıt'ta verilen adrese genç kızı görmeye gitti. Aileye, ’Oğlunuzla evlenecek kızımız bu, kendisi öksüz büyüdü’ denilerek, N.Ö. gösterildi. Genç kızın ağabeyi olduğu belirtilen İbrahim Ö.’ye 15 bin TL, aracılara da 10 bin TL ödendikten sonra gelin adayı N.Ö., bir yakını ile birlikte Çorum’a getirildi.

Altınlarla kaçan gelin adayı, dolandırıcı çıktı
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KAYIPLARA KARIŞTI, AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Hasan ve Hatice U. çifti, oğullarının evlenebilmesi için gelinin ailesine süt parası, elbiseler, gelinlik ve takılar olmak üzere toplam 60 bin TL masraf yaptı. Düğün için 14 Ekim tarihi belirlenip davetiyeler basıldı. Düğün salonu rezervasyonu yapıldı. Hazırlıklar sürerken, gelin adayı N.Ö., "Canım lahmacun çekiyor" diyerek damat adayı Gökhan U. ile çarşıya gitti. Gittikleri lokantada "Lavaboya gidiyorum, birazdan dönerim" diyerek, masadan kalkan N.Ö., düğün için alınan üzerinde bulunan takılarla birlikte ortadan kayboldu. Yapılan aramalara rağmen genç kadına ulaşılamadı. Dolandırıldığını anlayan Gökhan U., polise giderek şikayetçi oldu.

GELİN ADAYI, DOLANDIRICI ÇIKTI

Şikayet üzerine, Çorum ve Ağrı’dan harekete geçen polis ekipleri, gelin adayı N.Ö.’nün Çorum başta olmak üzere pek çok şehirde çok sayıda kişiyi aynı yöntemle dolandırdığını belirledi. Gerçek adının N.B. olduğu saptanan kadının, irtibatlı olduğu çeteyle birlikte evlenme vaadiyle aileleri dolandırdığı tespit edildi. Kadına ait adrese baskın düzenleyen N.B. bulunamadı. Kadının sürekli adres değişikliği yaptığı öğrenildi. Polis ekiplerinin şüpheli kadın ve çeteyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Sahte gelinden lahmacun oyunu



’BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORUM’

Damadın annesi Hatice U., şüpheli kadının ve çete üyelerinin biran önce yakalanıp adalet önünde hesap vereceği günü iple çektiğini söyledi. Anne Hatice U., "Başta o kadın ve diğer şebeke üyelerinin biran önce yakalanmasını istiyorum. Çok can yakmış bu kişilerin adalet önünde hesap verecekleri günü iple çekiyorum. Bu dünyada da ahirette de iki elim yakalarında olacak. Bu suç şebekelerinin biran önce alınmalarını istiyorum. Bunlar toplumda daha fazla yemek, daha fazla su dahi içmesinler" dedi.

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