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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.11.2018 - 19:51, Son Güncelleme:

Sahte evrakla kendisini boşayan eşine tazminat davası açtı

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Sahte evrakla kendisini boşayan eşine tazminat davası açtı

Madin'in Midyat ilçesinde, gittiği bir bankadan para çekerken, kayıtlardaki değişiklik sayesinde kocasının, haberi olmadan kendisini boşadığını öğrenen Nimet G., önce bu kararı iptal ettirdi, ardından eski eşine 15 bin TL maddi, 85 bin TL de manevi olmak üzere 100 bin liralık tazminat davası açtı.

İzmir'de yaşayan Nimet G. (41), kocası A.G. (42) ve iki çocuğuyla birlikte 2013 yılında Mardin'de bulunan ailelerinin yanına tatile gitti. Bir süre sonra A.G. işlerinin olduğunu belirterek İzmir'e döndü. Nimet G. ise Midyat'tayken para çekmek için gittiği bankada, nüfüs kayıtlarının değiştiğini ve kızlık soy ismine geri döndüğünü görünce şoke oldu.

Eşini arayan ve kayıtlarda boşanmış olduklarının göründüğünü söyleyen Nimet G.'ye, iddiaya göre kocası A.G., nüfusta bir hata olabileceğini ve bunun düzeltilebileceğini belirtti. Ancak Nimet G. bu durumu araştırdığında, Midyat Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşandıklarını öğrendi. Bunun üzerine Nimet G., Midyat Asliye Hukuk Mahkemesi'ne boşanma kararının iptali için başvuruda bulundu. Uzun süren yargılama sonunda Nimet G.'nin talebini kabul eden mahkeme, 2 ay önce görülen duruşmada, boşanma kararını iptal etti. Bu kararın ardından, boşandıktan sonra bir başka kadınla evlenen A.G.'nin evliliği de iptal oldu.

100 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Midyat'ta ailesinin yanında yaşamını sürdüren Nimet G., avukatı Özcan Birsen aracılığıyla İzmir'de yaşayan A.G.'ye karşı İzmir Nöbetçi Aile Mahkemesi'ne başvurarak, 15 bini maddi, 85 bin lirası manevi olmak üzere 100 bin liralık tazminat davası açtı.

'ÇOCUKLARIM İÇİN MÜCADELE VERİYORUM'

Boşanma dilekçesindeki imzanın kendisine ait olmadığını ve boşanma davası görüldüğü saatte Alsancak'ta çocuğuyla birlikte diş muayenesinde olduğunu söyleyen Nimet G., "Midyat'a tatile gittiğimizde kocam bankaya bize para yatırmıştı. Çekmeye gittiğimde kızlık soyadıma geçtiğimi görünce şoke oldum. Kocamı aradım 'hata olmuştur, düzeltiriz' demişti. Ancak sahte evrakla Midyat'ta beni boşamış. Mahkemeye başka bir kadın götürmüş. Duruşma saatinde ben çocuğumla birlikte diş muayenesindeydim. O dönem aramız bozuktu, ancak çocuklarım için katlanıyordum. Beni habersiz boşadıktan sonra tekrar evlenmiş ve iki çocuğumu bana karşı doldurmuş. Tek isteğim çocuklarıma tekrar kavuşmak" dedi.

Nimet G.'nin İzmir Barosu üyesi avukatı Özcan Birsen, A.G.'nin yaptığı anlaşmalı boşanmada tarafların tazminat ve nafaka talebinde bulunmamasının ayrıca 2 çocuğa velayet talep edilmemesi ifadesinin yer aldığını belirterek, "Müvekkilimin bu süreçte yaşadığı duygusal çöküntüleri, bilgisi ve rızası dışında boşandırıldığı eşinin yeniden bir evlilik yapmış olması, çocuklarından ayrı kalmasından duyduğu üzüntüyü anlatmak için kelimeler yeterli değil. Eski eşine karşı 15 bini maddi, 85 bin lirası manevi olmak üzere 100 bin liralık tazminat davası açtık" dedi. Avukat Birsen, ayrıca boşanmanın iptal edilmesinden önce çocukların velayetinin anneye verilmesi için aile mahkemesine başvurduklarını, ancak bu taleplerinin reddedildiğini söyledi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (04.11.2018)-2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar...
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