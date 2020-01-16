Sahte evlilik çetesi liderine canlı yayında gözaltı

‘Sahte Evlilik Çetesi’ ile ilgili ATV'de yayınlanan programında Emniyet yetkililerine seslenen Müge Anlı, “Saf insanları kandırıyorlar. Bunu burada bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim” demişti.

Fas’tan 600 kadın getirip, Türk erkeklere evlenme vaadiyle pazarlayan ve onlarca lira para alıp dolandırdığı iddia edilen çete lideri M.Ş. bugün program için stüdyodaydı. Programda konuşulanları ihbar kabul eden Emniyet yetkilileri, çete lideri olduğu belirtilen M.Ş.’yi canlı yayında gözaltına aldı.