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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
12.02.2019 - 16:00, Son Güncelleme:

'Sahte estetikçi' yine cezaevinden kaçmış

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'Sahte estetikçi' yine cezaevinden kaçmış

Adana'da internetten kendisini "estetik uzmanı doktor" olarak tanıtıp aralarında hemşirenin de bulunduğu biri erkek 4 kişiye dudak dolgusu ve botoks yaptığı gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılan kuaförün, "taksirle yaralama" suçundan yargılanmasına devam edildi. Başka bir suçtan dolayı yattığı Adana'daki açık cezaevinden kaçtıktan sonra yakalanıp Patnos Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'na gönderilen sanığın yaklaşık 2,5 ay önce yine cezaevinden kaçtığı belirtildi.

Adana'da internetten kendisini "estetik uzmanı doktor" olarak tanıtıp aralarında hemşirenin de olduğu biri erkek 4 kişiye dudak dolgusu ve botoks yaptığı gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılan kuaförün, "taksirle yaralama" suçundan yargılanmasına devam edilirken sanığın bulunduğu açık cezaevinden kaçtığı ortaya çıktı.

Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, mahkeme hakimi, sanık Soner Gülnaz'ın hırsızlık suçundan dolayı yattığı Ağrı Patnos Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan kaçtığı için Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır edilemeyeceğinin bildirildiğini söyledi.

Patnos Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan mahkemeye verilen bilgide, sanık Gülnaz’ın Mersin'in Erdemli ilçesinde işlediği "hırsızlık" suçundan dolayı 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve bu cezasını çekerken 28 Kasım 2018'de cezaevinden kaçtığı belirtildi.

Müşteki hemşire Merve Keleş'in de katılmadığı duruşmada mahkeme hakimi, sanık Gülnaz’ın savunmasının alınması için hakkında yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti.

Hakim ayrıca, dudak dolgusu sırasında yaralandığı iddia edilen müşteki Merve Keleş'i, yüzünde sabit iz olup olmadığı, dudaklarda oluştuğu belirtilen fonksiyon bozukluklarının işlev yitimi, işlevde sürekli zayıflama olup olmadığı konularında rapor düzenlenmesi için tam teşekküllü bir devlet hastanesinin plastik ve rekonstrüktif cerrahi polikliniğine sevk etti.

Duruşma, sanığın yakalanması ve Keleş ile ilgili raporun beklenilmesi için ertelendi.

Dava süreci

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Merve Keleş, 2017 yılının nisan ayında kendisini medikal estetik doktoru olarak tanıtan kuaför Soner Gülnaz'a dudak dolgusu yaptırmıştı. Gülnaz'ın bu işleminin ardından dudakları aşırı derecede şişen Keleş, tedavi altına alınmıştı.

Hemşire Keleş'in şikayeti ve medyada olayın yer alması üzerine Soner Gülnaz'ın Z.U, G.S. ve eşi C.S'ye de dudak dolgusu ve botoks yaptığı ortaya çıkmıştı.
Yapılan soruşturma sonunda Gülnaz hakkında, "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Daha sonra sanıkla ilgili "dolandırıcılık" ve "taksirle yaralama" suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle 2 ayrı dava daha açılarak tüm davalar birleştirilmişti.

Yargılama safhasında, hırsızlık suçundan hakkındaki kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle Adana Açık Ceza İnfaz Kurumundan kaçan sanık yakalanmış ve Ağrı’nın Patnos ilçesindeki açık cezaevine nakledilmişti.

Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan sanığa, Merve Keleş ve Zehra U'yu dudaklarına dolgu yaparak dolandırdığı gerekçesiyle 4 yıl, "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu'na muhalefet" suçundan da 2 yıl olmak üzere 6 yıl hapis ve 4 bin 100 lira da adli para cezası verilmişti.
Sanığın "taksirle yaralama" dosyası ise ayrılmıştı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (12.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar.
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