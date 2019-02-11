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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.02.2019 - 09:12, Son Güncelleme:

'Sahte doktor' skandalıyla gündeme gelmişti! Kadına şiddetten tutuklandı

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'Sahte doktor' skandalıyla gündeme gelmişti! Kadına şiddetten tutuklandı

“Sahte doktor” skandalıyla adını duyuran Ali Haktan Yılman, bu kez kız arkadaşını yaralayıp hürriyetinden yoksun bıraktığı gerekçesiyle cezaevine gönderildi.

Sabah Gazetesi'nden Nazif Karaman'ın haberine göre, İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde 2014'te 3 ay boyunca gerçek doktor gibi muayene yaptığı ve reçete yazdığı ortaya çıkan "sahte doktor" Ali Haktan Yılman, bu kez "kadına şiddet" olayıyla gündeme geldi.

ÇIĞLIĞI DUYANLAR POLİSİ ARADI

Beşiktaş'taki bir binanın bodrum katından kadın çığlığının ihbarının yapılması üzerine olay yerine polis geldi. Çığlıkların geldiği daireye giren polis içeride sahte doktor iddialarıyla gündeme gelen Ali Haktan Yılman'ın kız arkadaşını darp edilmiş şekilde buldu.

Mağdur kadının ambulans çağrılarak müdahalesi yapıldı. Müşteki ifadesinde, Yılman'ın erkek arkadaşı olduğunu, olay akşamı eve dönmek üzere bindikleri takside tartıştıklarını, tartışma üzerine tekme tokatlarla darp edildiğini belirtti.

'SENİ ÖLDÜRÜRÜM' DİYE TEHDİT ETMİŞ

Taksiden inmeyi başardığını fakat sevgilisi Yılman'ın kendisini sürükleyerek olayın yaşandığı eve soktuğunu ileri sürdü. Burada omzunu ve kolunu ters büktüğünü, tişörtünü parçaladığını ifade etti. Ayrıca cep telefonunu kırarak bıçağı boğazına dayadığını, "seni öldürürüm" dediğini iddia etti.

İDDİALARI REDDETTİ

Gözaltına alınan şüpheli Yılman ise ifadesinde, tartışmayı kız arkadaşının başlattığını, kendisine de şiddet uygulandığını, ikisinin de alkollü olduğunu ileri sürdü. Aynı evde yaşadığı kız arkadaşıyla partiye katıldıklarını, oradan eve doğru geçtikten sonra takside alkolün etkisiyle taksiden inmek istediğini, kendisinin de alkollü olması ve takside yürür vaziyette olması nedeniyle izin vermediğini ifade etti. Adliyeye sevk edilen Yılman, "yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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