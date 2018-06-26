Sahte çürük raporu davasında karar!

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Ahmet Zeki Üçok ve Erdem Kılıç katıldı. Duruşmada savcı Ahmet Eryeli, sanık Ahmet Zeki Üçok’un da aralarında bulunduğu 8 sanığın beraatini, 3 sanığın ise "nitelikli dolandırıcılık" ve "dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmasını istediği mütalaasından farklı bir mütalaa bildirdi. Savcı Eryeli, yeni mütalaasında Ahmet Zeki Üçok’un aralarında bulunduğu 5 sanığın cezalandırılmalarını talep etti.

Mütalaa üzerine söz alan sanık Ahmet Zeki Üçok, beraatini talep ederek, "Herkes beraat ediyor bir tek ben kumpasa maruz kalıp burada kalıyorum. Araya ne girdi de, savcının mütalaası değişti? Demek ki hala FETÖ’nün hakim ve savcılarının kararlarına itibar edenler var" dedi. . Sanık Erdem Kılıç da yargılamayı ve soruşturmayı yürüten hakimler hakkında şikayette bulunduğunu belirterek beraatini talep etti.

EMEKLİ ASKERİ HAKİM ÜÇOK’A 6 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme kısa bir aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Ahmet Zeki Üçok müşteki Palmed firmasına karşı yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçundan önce 10 ay hapis ve 80 TL adli para cezasına çarptırıldı. Ancak sanık Üçok’un bu cezası 6 bin lira adli para cezasına çevirildi.

DİĞER 4 SANIĞA DA CEZA

Sanıklar Sibel Fatma Çarmıklı ve Murat Can Çarmıklı hakkında ise müşteki Palmed firmasına karşı yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçundan 10’ar ay hapis ve 80 TL adli para cezasına çarptırılarak haklarındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Sanık Murat Tugay Tepe ise müşteki Palmed firmasına karşı yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçundan 10 ay hapis ve 80 TL adli para cezasına çarptırıldı. Sanık Murat Tugay Tepe ve Erdem Kılıç, müşteki Turgut Tolga İyitaş’a karşı dolandırıcılık suçundan da 10 ay hapis ve 80 TL adli para cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar yönünden ise beraat ve düşürülme kararı verildi.

Kaldırılan özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği savcılarından Hikmet Usta’nın hazırladığı ve kapatılan özel yetkili İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, 8’i tutuklu 17 sanığın 1 ila 413 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılması isteniyordu. Aralarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, oyuncu Engin Akyürek ve yapımcı İsmail Kılıçarslan’ın da bulunduğu 61 müştekinin yer aldığı iddianamede, sanıklar 60 eylemden sorumlu tutuluyordu.

Sanık Ahmet Zeki Üçok’un "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 4 kez "nitelikli yağma", 54 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve "kamu görevini kötüye kullanma” suçlarından toplam 129 ila 403 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, sanık Murat Tugay Tepe’nin, Üçok ile aynı suçların yanı sıra "fuhuş için aracılık ve yer temin etmek"ten toplam 134 ila 413 yıl arasında hapis cezasına mahkum edilmesi isteniyor. Davayı 4 Nisan 2013’teki duruşmada karara bağlayan mahkeme, Üçok’u 9 yıl 7 ay ve Murat Tugay Tepe’yi de 142 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, Sibel Fatma Çarmıklı ve oğlu Murat Can Çarmıklı’yı 2 yıl 6’şar ay, 6 sanığı da 4 yıl 2 ay ila 51 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına mahkum ederken, 6 sanığın beraatine hükmetmişti. Davanın temyiz edildiği Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 8 Ekim 2015’te Üçok ve Tepe’nin de aralarında bulunduğu 11 sanıkla ilgili verilen hükümleri hem esas hem de usul yönünden bozarken, diğer 6 sanığın beraatini onamıştı.