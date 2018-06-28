Sahte basın kartları emniyetin kıskacında

19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ve yönetim kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz’a ziyarette bulundu. Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerini Emniyet Müdürü Yavuz ile tanıştıran Başkan Çakır, emniyet teşkilatı ve basın kuruluşlarının mensuplarının mesai saati gözetmeksizin çoğu asayiş ve benzeri olaylarda beraber çalıştığına vurgu yaptı.

SAHTE ARAÇ KARTLARI GÜNDEMDEYDİ

Samsun’da yaşanan asayiş olaylarında görevini yapmakla mükellef olan basın mensuplarına emniyet mensuplarının ilgi ve alaka gösterdiğine, bundan dolayı da başta İl Emniyet Müdürü Yavuz’a ve emniyet mensuplarına teşekkür eden Başkan Çakır, özellikle ’sahte araç kartları’ konusunda emniyet müdürlüğü ile ortak hareket edebilmek için Emniyet Müdürü Yavuz’la fikir alışverişinde bulundu. İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz’da, ilginç basın kartlarıyla karşılaştıklarını ve kendilerinin de bu konudan muzdarip olduklarını, cemiyet ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Samsun emniyetinin son zamanlardaki başarılı operasyonlarından da bahseden Yavuz, "Özellikle uyuşturucu ile mücadele de iyi gidiyoruz. Başarılı operasyonlarımız oluyor. Büyük çeteleri ve onlara bağlı kollarına, inlerine iniyoruz. Samsun zor kent ancak bizim işimiz de bu zorlukların üzerinden gelebilmek. İşimiz, insanların huzurla ve korkmadan sokaklarda gezmesini sağlamak. Eskiden olduğu gibi ’Bekçi Uygulamamız’ başlıyor. Şu anda polis arkadaşlarımızla beraber Samsun’un en ücra köşesini de tanıyorlar. İlerleyen zamanlarda mahallelerde olacaklar. O bölgedeki olumsuz her şeyden haberimiz olacak, kötü niyetli insanlar kötülük yapmaya cayacak. Daha başarılı çalışmalar yapabilmek için vatandaşımızı 0552 155 56 55 nolu Narkomobil Whatsapp İhbar Hattı’na ihbarda bulunmalarını istiyoruz. Bu hatta kesinlikle gizlilik ilkesiyle çalışıyoruz" diye konuştu.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR