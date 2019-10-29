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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.10.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Sahte banka reklamına tıkladı, 18 bin lira dolandırıldı

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Mersin’de internette gördüğü sahte banka reklamına tıklayan bir kişi, 2 bin 670 dolar ile 5 bin lira dolandırıldı. Polisin titiz çalışması sonucunda ’phishing’ denilen yöntemi kullanarak vatandaşın banka hesabını ele geçiren 5 şahıs, gözaltına alındı. Paraları çekme anları güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Mersin’de yaşayan H.Ş., bankadan cep telefonuna gönderilen mesajda, bilgisi dışında hesabında bulunan 2 bin 760 dolar ile 5 bin lira ihtiyaç kredisi çekildiğini öğrenince polise başvurdu. Polisteki ifadesinde internette gezinirken bankanın reklamını gördüğünü söyleyen H.Ş., "Daha sonra şifremle girmek istedim, bilgileri girdikten sonra birden sayfa kapandı, sonra hesabımdaki 2 bin 760 dolar ile 5 bin lira ihtiyaç kredisi çekildiği öğrendim. Banka bilgilerimin başkalarının eline geçtiğini anladım" dedi.

Şikayet üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ş.’nin banka bilgilerinin ’phishing’ yöntemiyle ele geçirilerek hesabından 2 bin 760 dolar ile 5 bin lira kredi çekildiğini, paranın bir kısmının İstanbul, bir kısmının ise Mersin’deki ATM’lerden nakit çekildiğini, kalan paranın ise çeşitli iş yerlerinden harcandığını belirledi. Yapılan fiziki takip ve güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından şahısları belirleyen ekipler, şüphelileri gözaltına almak için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda E.E., A.K., A.Y., H.D. ve R.A. gözaltına alındı. Şahısların H.Ş.’in banka hesabını ele geçirdikten sonra paraları, 3’üncü şahısların hesaplarına havale ederek ATM’lerden banka kartı ve iş yerlerine ait pos cihazıyla çektiği de tespit edildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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