Sahte bandrolleri ayırt etmek mümkün değil

İstanbul’da sahte alkol üreterek yılbaşı öncesi piyasaya sürmeye hazırlanan çeteyi takibe alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Fatih, Silivri, Şişli ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde faaliyet gösteren çete üyesi H.K., U.K.,N.G., M.U. ve D.K. isimli şahısları tespit eden ekipler teknik ve fiziki takip başlattı. Jandarma ekipleri Fatih’te faaliyet gösteren U.K.’nin sık sık kapalı bir otoparka giriş çıkış yaptığını tespit etti. Şüpheliyi suçüstü yakalamak için hazırda bekleyen ekipler, sahte içkileri almaya gelen U.K.’yi kıskıvrak yakaladı. Otoparkta bulunan ve şüpheliye ait olan iki araçta arama yapan ekipler, karton kutulara kolilenmiş ve satışa hazır vaziyette 2 bin 68 litre sahte votka, bin 744 litre sahte viski ile 680 litre sahte rakı ele geçirdi. Silivri’de yapılan eş zamanlı operasyonla da şüpheli N.G.’ye ait araçta arama yapıldı. Aramalarda 542 litre bandrolsüz içki bulundu.

İçkileri kendi bayilerinde satmışlar

Şişli’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise kendine ait Tekel bayisinde sahte alkol satışı yaptığı belirlenen H.K. kıskıvrak yakalandı. Jandarma ekipleri bayinin arka kısmında bulunan lavabo kısmında, üzeri yer döşemesiyle kaplanmış gizli bir bölüm tespit etti. Kapağı açan ekipler, burada 140 litre sahte viski, 236 litre sahte rakı ve 154 litre sahte votka olmak üzere toplam 530 litre sahte alkol ele geçirdi.

Anlaşılması mümkün değil

Operasyonun Gaziosmanpaşa ayağında ise M.U. isimli çete üyesi, sahte olarak üretilen alkollere orijinal görünüm kazandırmak maksadıyla ürettiği bandrolleri D.K. isimli şahsa teslim ederken suçüstü yakalandı. Ekipler şüphelilerin kullandığı araçlarda da arama yaptı. Aramalarda M.U.’ya ait aracın bagajından iki buçuk milyon adet sahte TPDK bandrolü bulundu. Ele geçirilen sahte bandrollerin kontrolünü yapan ekipler bandrollerinin birebir aynı yapılmış olduğunu, vatandaşların ve esnafın sahte olduğunu anlamasının mümkün olmadığını sadece, TAPDK’ya ait ‘Bandrollü Ürün İzleme Sistemi’ BUİS uygulamasında sahte olduklarının anlaşıldığını tespit etti. Yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Jandarma uyarı yaptı

Vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunan Jandarma yetkilileri; sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceğini, yaklaşan yılbaşı nedeniyle vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini, özellikle otel, bar ve eğlence merkezleri ile restoranlarda içki şişelerinin gözleri önünde açılmasını istemelerini ve akıllı bandrolü detaylı bir şekilde inceleyerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünleri satın almamalarını, ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen “Bandrollü Ürün İzleme Sistemi” mobil uygulamasını akıllı telefon ve tabletlerine yükleyerek kontrolünü yapabileceklerini belirtti.