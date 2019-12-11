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Aziz ÖZEN/İSTANBUL
11.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sahte avukattan 100 bin liralık ‘çerez’ pozu

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Sahte avukattan 100 bin liralık ‘çerez’ pozu

Kardeşi cezaevinde olan Elif A., İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde avukat cüppesiyle duruşmaları giren Demet Günaydın Bayram’ın (30), diğer baktığı davalara göre bu davanın çerez olduğunu ve 60 kişiyi bu davalardan beraat ettirdiğini söyleyerek kendisini 100 bin lira dolandırdığını iddia etti.

Kardeşinin cezaevinden çıkmaması üzerine gerçek bir avukata giden Elif A., Bayram’ın avukat olmadığını öğrendi. İfadesi alınan Bayram, “Kendimi avukat olarak tanıtmadım. Aldığım paralar, borç mahiyetindeydi. Toplam para 14 bin liradır. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. Hazırlanan iddianamede tutuklu şüpheli Bayram’ın, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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