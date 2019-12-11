Sahte avukattan 100 bin liralık ‘çerez’ pozu

Kardeşinin cezaevinden çıkmaması üzerine gerçek bir avukata giden Elif A., Bayram’ın avukat olmadığını öğrendi. İfadesi alınan Bayram, “Kendimi avukat olarak tanıtmadım. Aldığım paralar, borç mahiyetindeydi. Toplam para 14 bin liradır. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. Hazırlanan iddianamede tutuklu şüpheli Bayram’ın, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.