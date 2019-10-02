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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
02.10.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Sahte altın zinciri 16 bin 200 liraya bozdurdu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

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Sahte altın zinciri 16 bin 200 liraya bozdurdu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Bursa'da yabancı turist gibi davranan kimliği belirsiz şüpheli, girdiği kuyumcu dükkanında elindeki 18 ayar altın zinciri bozdurup, karşılığında 16 bin 200 lira aldı. Kuyumcu Oğuzkan Telci (28), zinciri tekrar kontrol ettiğinde altın değil, altın kaplama pirinç olduğu fark ederek durumu polise bildirdi. 

Olay, cumartesi günü, merkez Osmangazi İlçesi Yeşilova Mahallesinde meydana geldi. Sabah kuyumcu dükkanını açan Oğuzkan Telci, vitrinini düzenlediği sırada içeriye yabancı uyruklu bir kişi girdi. Bu kişi, 18 ayar altın zincirini bozdurmak istediğini belirtti. Şüpheli ile İngilizce iletişim kuran Telci, zincirin bir halkasını kontrol ettikten sonra, şüpheliye 14 bin lira teklif etti. Yaklaşık 1 saat süren pazarlığın ardından dolandırıcı ile Oğuzkan Telci 16 bin 200 lirada anlaştı. Telci, alışverişin ardından, müşterinin dükkandan ayrılmasıyla altın zinciri tekrar kontrol etmek istedi. Zincirin diğer halkalarını kesen Oğuzkan Telci, halkaların altın kaplama pirinç olduğunu gördü. Dolandırıldığını anlayan Telci, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Sahte altın zinciri 16 bin 200 liraya bozdurdu Gerçek sonradan ortaya çıktı



Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı çalışmada şüphelinin kuyumcu dükkanından ayrıldıktan bir süre sonra koşarak kaçtığını belirledi. Sahte altın zinciri incelemek üzere kriminal laboratuvarına götüren polis ekipleri, dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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