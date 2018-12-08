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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Alparslan ÇINAR/DHA
08.12.2018 - 16:38, Son Güncelleme:

Antalya'da insansı robot sahneden düşüp, parçalandı!

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ANTALYA'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde dans gösterisi yapması planlanan 'Mini Ada' adlı robot, sahneden düştü. 85 bin TL'ye mal olan insansı robotun dijital ekranı ve başı parçalandı.

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  • Antalyada sahneden düşen insansı robot parçalandı
  • Antalyada sahneden düşen insansı robot parçalandı
  • Antalyada sahneden düşen insansı robot parçalandı
  • Antalyada sahneden düşen insansı robot parçalandı
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Piksel Akademi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Akdeniz Bilişim Zirvesi, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Teknokent Antalya Genel Müdürü İbrahim Yavuz, akademisyenler, bilişim uzmanları ve lise öğrencilerinin katılımıyla Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapılan açılış töreniyle başladı.

Açılışta konuşan Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, bilişim çağında bilgiye sahip olan ülkelerin diğerlerine nazaran birkaç adım önde olduğunu söyledi. Bilişimin artık üretimden tüketime, devlet işlerinden sosyal yaşama kadar her alanda yaygınlaşmaya başladığını vurgulayan Prof. Dr. Yüksek, bilgi ve teknoloji satın alan değil, üreten olmanın şart olduğunu söyledi.

Akdeniz Bilişim Zirvesi Organizasyon Komite Başkanı Emrah Kozan ise 4 yıl önce bu yola çıktıklarında çok heyecanlı olduklarını, heyecanlarını kaybetmeden çalıştıklarını söyledi. Bu işi tamamen ücretsiz ve gönüllü yaptıklarını, ciddi oranda destek aldıklarını anlatan Kozan, "Bilişimle ilgili bir farkındalık yaratmak adına çalışıyoruz. Zirveye 3 binden fazla katılımcı bekliyoruz" dedi.

Teknokent Antalya Genel Müdürü İbrahim Yavuz da teknokentler ve ar-ge çalışmalarıyla ilgili bir sunum yaptı.

İNSANI ROBOT KONTROLDEN ÇIKTI

Konuşmaların ardından Konya'da bir fabrikada üretilen ve Türkiye'nin ilk yerli üretim insansı robotları olan ikisi 'Mini Ada' biri de 'Ada GH6' model 3 robot, sahneye çıkarılarak davetlilere tanıtıldı. Özellikleri arasında dans etmek, sorulan sorulara cevap vermek ve sunum yapmak için bulunan robotlardan 'Mini Ada' modellerinden biri, kontrolden çıkarak sahneden düştü. Yaklaşık 1 metreden düşen 85 bin TL değerindeki Mini Ada'nın başı ve önündeki dijital ekran parçalandı. Mini Ada, görevliler tarafından kaldırılıp salondan çıkarıldı.

ROBOTLA SOHBET

Kısa süreli şaşkınlığın ardından diğer robotların tanıtımına devam edildi. Mini Ada ve Ada GH6 modelli diğer 2 robot dans gösterisi yaptı. Gösterinin ardından Mini Ada ile program sunucusu Merve Akın sohbet etti. Merve Akın'ın sorularına cevap veren Mini Ada, 'Nerelisin?' sorusuna 'Konyalıyım' cevabını verirken 'Konya'nın nesi meşhur?' sorusuna ise 'Etli ekmek' yanıtını verdi. Mini Ada'nın mantıklı cevaplar vermesi davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

Program sonunda Mini Ada, özelliklerini sıralayarak kendisini tanıtan bir de kısa sunum yaptı.

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