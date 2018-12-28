Şahitsiz iddiayla indirimli 18 yıl
İsviçre’de ailesiyle yaşarken 3 yıl önce Antalya’nın Kaş ilçesine yerleşen Fulya Özdemir’i 15 Ekim 2016’da öldürüp cesedini taşların altına gömdüğü iddiasıyla Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapisle yargılanan Atilla Makta, son kez hâkim karşısına çıktı.
Duruşmada mütalaa veren savcı, Atilla Makta hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi. Son sözleri sorulan sanık Makta ve avukatı mütalaaya katılmadıklarını belirterek, ‘haksız tahrik’ indirimi uygulanmasını talep etti. Mahkeme heyeti Makta’ya önce ömür boyu hapis cezası verdi. Ardından Makta’nın cinayeti ‘haksız tahrik’ altında işlediğine hükmederek ceza 18 yıl hapse indirildi. Özdemir Ailesi’nin avukatlarından Remziye Gökçe Yılmaz, karar duruşmasında savcılık makamının haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını istediğini kaydederek “Buna rağmen maalesef mahkeme, sanığa haksız tahrik indirimlerinden yararlandırdı. Kararı temyiz edeceğiz” dedi.
KENDİNİ KAYBETMİŞ
ELMALI Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianamede, daha önce de benzer bir suçtan hapis yattığı belirtilen Makta’nın yalan beyana dayalı ifade verme usulünü bildiği kaydedilmişti. Mahkemedeki ilk duruşmada Makta şu ifadeyi vermişti: “Ayrılmak istediğimi söyleyince o da bana hitaben ‘Seni en başından beri sevmiyordum, seni kullandım, sen işe yaramaz birisin’ deyince kendimi kaybettim. Üzerimde çakı taşıyordum, kendimi kaybettiğim anda bu çakıyla Fulya’ya vurmuşum.”
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