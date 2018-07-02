Sahipli-sahipsiz ayrımı yok

‘HAKLI NEDEN’ HÜKMÜ ÇIKARILIYOR

Bahçeli, Sakarya’da köpek yavrusunun patilerinin kesilerek öldürülmesinin ardından seçim vaatleri arasına hayvan hakları ile ilgili düzenlemelerin yapılmasını da almıştı. Bu doğrultuda MHP, 26. Dönem’de hazırladığı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini revize etti.

Yeni dönemde gündeme getirilecek olan teklifte, sahipli hayvan kavramı, “Barınacak yeri olan veya sahibinin ya da koruyucusunun ev ve arazisinin sınırları içinde bulunan ve bir sahip veya koruyucunun kontrolü ya da doğrudan denetimi altında bulunan evcil hayvan” olarak düzenlendi. Mevcut kanunda yer alan, “Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması” başlığı “Sahipli, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması” olarak değiştirildi.

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “Çevrenin kasten kirletilmesi” başlığı ise “Çevrenin Kasten Kirletilmesi ve Hayvanların Kasten Öldürülmesi” şeklinde değiştiriliyor. TCK’nın “Mala zarar verme” başlıklı maddesinde de düzenlemeler yapılıyor. Hayvanların mal olarak görülmemesi için yapılan düzenlemede, TCK’nın “(1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır” hükmünü içeren 151’inci maddesinde değişikliğe gidiliyor. Maddeden “Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır” hükmü çıkarılıyor.

PARA CEZASI KALKIYOR

Sahipli, sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürenlere verilen “hayvan başına 600 TL idarî para cezası”nın kaldırılması öngörülüyor. Bunun yerine TCK’da öngörülen hapis cezaların verilmesi isteniyor. Teklif ile TCK’ya “Sahipli veya sahipsiz hayvanı kasten öldüren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” ile “Hayvanları Koruma Kanunu ve Kara Avcılığı Kanununda tanımlandığı şekliyle hayvanların kesimi ve avlanmasına dışında kasten sahipli veya sahipsiz hayvanların vücuduna acı veren, sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü getiriliyor.

TEKLİFİN GEREKÇESİ: MAL DEĞİL CAN

Teklifin gerekçesinde ise şunlar kaydedildi: “Hayvanların maruz, kaldıkları eylem ve işkenceler insanlarda hayvan haklarına ilişkin düşüncelerin yoğunluk kazanmasına ve hayvan haklarına daha güçlü sahip çıkılması gerekliliğinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Hukuksal ve normatif anlamda, insan hakkı gibi bir hayvan hakkından bahsedilememektedir. Hayvanlar da insanlar gibi birer canlıdır ve hakları vardır. Onlardan mal gibi değil can gibi bahsedilmeli ve düzenlemeler buna göre yapılmalıdır. İnsanların hayvanlara yönelik yapmış olduğu her türlü eziyet suçtur ve bu durum caydırıcı cezaların olmasını gerektirmektedir. Bu kanun teklifiyle sahipli, sahipsiz, güçten düşmüş hayvanların korunması, Kara Avcılığı Kanununda tanımlandığı şekliyle hayvanların kesimi ve avlanması dışında, kasten vücutlarına acı verilmesinin, sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasının suç kabul edilerek TCK kapsamında değerlendirilmesi, buna neden olan kişilere hapis cezası verilmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle cezalar bu gibi suçların işlenmesinde caydırıcı olabilecek, hayvanların kasten taksirle öldürülmesi, hayvanlara kasten işkence yapılması TCK kapsamında suç kabul edilecektir.”

‘O GÖZLER’ YASASINI HAZIRLATIYOR

DEVLET Bahçeli korkunç olay sonrasında Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları söylemişti: ‘’Bu bayramda şahsımı çok sarsan, yüreğimi fazlasıyla sızlatan bir haberi Sakarya’nın Sapanca ilçesinden aldım. Hiçbir vicdana, hiçbir insanlık değerine sığmayacak bir şiddet ve alçaklığın bir hayvana, bir köpek yavrusuna reva görüldüğünü irkilerek öğrendim. Sapanca’da, bir ormanlık alanda, dört bacağı hunharca kesilmiş halde bulunan bir köpek yavrusu insanım diyen herkesi infial ve isyana sürükledi. Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor. Cani ruhlular, insanlığın defolu yüzleri minik bir köpeğe kast etmişler! Ne hazin değil mi? Bacakları kesilmiş köpek yavrusu hepimizin vicdanını kanattı. Be hey canavarlar, gücünüz bu masum hayvana mı yetti? Katiller nasıl bir ruh haline sahipti? İnsanlığın utanç vesikası olan canilere söylenecek ne bir söz, dehşet verici fiillerini örtecek ne de bir kılıf vardır! İşkence ve eziyete maruz kalan yavru köpek can verdi. Ama altında insanım diyen herkes kaldı. Karıncayı bile incitmekten sakınan bir medeniyetten böylesi aşağıların aşağısı yaratıklar nasıl çıktı? Üzerinde mutlaka durup düşünmemiz gereken soru emin olunuz budur.

Allah’ın her yarattığını aziz bilen bir inancın mensupları hayvan katillerini affetmeyecektir. Ha bir köpek yavrusunu kesmişler, ha bir emzikli bebeği katletmişler, mana ve muhteva olarak hiçbir fark yoktur. Bilhassa söylemeliyim ki, hayvanlara karşı işlenen suçların Ceza Kanunu kapmasına alınması için her mücadeleyi yapacağız. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri de kesinlikle sağlayacağız. Hem insan hem de hayvan katilleriyle mutlaka hesaplaşacağız. Unutulmasın merhamet edene Allah da merhamet eder.’’