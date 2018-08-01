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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriŞahini kürekle vurarak öldüren kişiye 9 bin 565 lira ceza
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Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla) (DHA)
01.08.2018 - 13:02, Son Güncelleme:

Şahini kürekle vurarak öldüren kişiye 9 bin 565 lira ceza

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Şahini kürekle vurarak öldüren kişiye 9 bin 565 lira ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarlaya beslenmek için gelen kızıl şahini, yılanı avlamaya çalıştığı sırada başına kürekle vurarak öldüren Saffet G.’ye, 9 bin 565 liralık para cezası kesildi. Saffet G.’nin, ifadesinde, amacının öldürmek olmadığını ve şahini kurtarmak istediğini söylediği belirtildi.

Bodrum’un Kızılağaç Mahallesi’nde kızıl şahinin yılan avlanmak için tarlaya girdiğini gören kadın, bu anı kayda almak istedi. Cep telefonunun kamerasıyla çekim yapmaya başlayan kadın, bir süre sonra avlanmaya çalışan şahinin yılanla başı derde girince "Anne gelsene, yılan şahini sıkıyor" diyerek yanına çağırdı. Kadın, çekime devam ederken, görüntüye eli kürekli adam girdi. Elinde kürek olan adam, şahine vurmaya başladı. Adamın şahine vurmaya başlamasıyla görüntüyü çeken kadın, "Niye böyle bir şey yaptı ki?" diye tepki gösterdi. Şahinin de yılanın da telef olduğu belirlendi.

Videonun sosyal medyadan paylaşılıp yayılmasının ardından izleyenler, kürekle şahine vuran adama tepki gösterdi. Bunun üzerine eli kürekli adamın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Hayvanı öldüren kişinin Saffet G. olduğu tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, ’koruma altındaki hayvanı öldürmek’ suçundan Saffet G.’ye 9 bin 565 liralık para cezası kesti. Saffet G.’nin, ifadesinde, amacının öldürmek olmadığını ve şahini kurtarmak istediğini söylediği belirtildi.

Emekli Büyükelçi ve Yaban Hayatı Eylem Grubu Başkanı Süha Umar, kızıl şahinin avlanmasının kesinlikle yasak olduğunu belirterek, "Kızıl şahin, bu bölgede yaşayan, son derece değerli, ekolojik dengede önemli yeri olan, gündüz avlanan yırtıcı bir kuş türüdür. Her yerde, her zaman avlanması, yumurtasının alınması, evde beslenmesi kesinlikle yasaktır. Bu tür hayvanlar beslenme zincirinin üst sıralarında yer alıyor, avlandığı taktirde zincir aşağı doğru bozuluyor. Koruma altındaki hayvanlardan biri olduğu için öldürülmesi, kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

Şahine kürekle vuran şahıs tepki topladı
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