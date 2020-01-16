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Yücel BULUT (DHA)
Haber Giriş: 16.01.2020 - 14:49,Son Güncelleme:/

Sahile vuran 35 tonluk platform kaldırıldı

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Sahile vuran 35 tonluk platform kaldırıldı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesi sahilinde, aralık ayında sağanak sonrası kıyıya vuran 35 ton ağırlığındaki dev platform, iş makineleriyle parçalanarak, kaldırıldı.

Gazipaşa'da, aralık ayında etkili olan sağanakla denizde, yüksekliği 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Kahyalar Mahallesi sahiline, 6 metre genişliğinde ve 12 metre uzunluğunda olan tonlarca ağırlıktaki demir platform dalgalarla kıyıya vurdu. Çevredekiler tarafından fark edilen dev platformda, su deposu ve basınca dayanıklı hortum bulundu. İlçede hava şartlarının normale dönmesiyle sahile vuran dev platformun, bir denizcilik şirketine ait olduğu ve Gazipaşa'da yapımı sürdürülen limandan sürüklendiği ortaya çıktı. Yaklaşık 3 gündür parçalama çalışması süren 35 ton ağırlığındaki dev platform, bulunduğu sahilden oksijen makineleriyle kesilip, iş makineleriyle parçalanarak kaldırıldı.

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