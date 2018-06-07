Sahil yolunda panik anları! Sadece bir saniye sonra...

Kaza, geçtiğimiz ay saat 10.00 sıralarında Sarıyer Rumeli Hisar Sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde trafikte seyrettiği esnada motosiklet sürücüsü, bir anda dengesini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü ise yere savruldu. Savrulan motosiklet genç kıza teğet geçerken aracın altında kalmaktan da son anda kurtuldu. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan sürücü, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, trafik aktığı esnada motosikletli bir anda dengesini kaybediyor. Motosiklet devrilirken sürücü ise yere savruluyor. Kaza esnasında ise genç bir kız yolun karşısına geçiyor. Motosikletin kendisine çarpmasından sadece 1 adımla kurtulan kız, kısa süreli şok yaşıyor.Öte yandan motosikletli de aracın altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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