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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.05.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

Sahil yolu yıkıldı, son anda kurtuldu

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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde meydana gelen heyelanda vatandaşların sıkça kullandığı sahil yolu yıkılarak Fırat Nehri'ne gömüldü. Heyelanın gece geç saatlerde yaşanması büyük bir facianın yaşanmasını engellerken bir vatandaşın heyelandan son anda kurtulması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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  • Sahil yolu yıkıldı, heyelandan son anda kurtuldu
  • Sahil yolu yıkıldı, heyelandan son anda kurtuldu
  • Sahil yolu yıkıldı, heyelandan son anda kurtuldu
  • Sahil yolu yıkıldı, heyelandan son anda kurtuldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesinde belediye tarafından yapılan sahil yolunda heyelan yaşandı. Daha önce bir kısmı çöktüğü için etrafına güvenlik şeridi çekilen yol, gece saat 02.52'de tamamen yıkılarak Fırat Nehri'nin sularına gömüldü.

Birecik Köprüsü'nün hemen altında meydana gelen heyelanın gece yaşanması büyük bir facianın önüne geçti. Heyelanda Şanlıurfa ile Gaziantep'i birbirine bağlayan Birecik Köprüsü'nün zarar görüp görmediği ise bilinmiyor.

Aydınlatma direklerinin de yerinden söküldüğü o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, heyelanın yaşandığı bölgede bulunan bir vatandaş yolun kopması üzerine kaçarak son anda kurtuldu.

Sahil yolu yıkıldı, son anda kurtuldu

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