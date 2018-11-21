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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANKARA (AA)
21.11.2018 - 16:35, Son Güncelleme:

Sahil Güvenlikten ‘Bayrak Adası’ açıklaması

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Sahil Güvenlikten ‘Bayrak Adası’ açıklaması

Sahil Güvenlik Komutanlığınca, Aydın'ın Kuşadası ilçesi yakınlarındaki Bayrak Adası önlerinde gerçekleştiği belirtilen bir olaya ilişkin haberin güncel olmadığı, söz konusu yayınlarla kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği ifade edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca, Aydın'ın Kuşadası ilçesi yakınlarındaki Bayrak Adası önlerinde gerçekleştiği belirtilen bir olaya ilişkin eski görüntülerle yapılan haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirici nitelikte olduğu belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi yakınlarındaki Bayrak Adası önlerinde gerçekleştiği belirtilen bir olaya ilişkin bugün bir haber ajansı kaynaklı "Türk Botu Yunan askeri gemisini böyle kovaladı", "Türk karasularına giren askeri gemiye, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından müdahale edildi" başlıklı haberlerin yayınlandığı hatırlatıldı.     

Söz konusu haberin güncel olmadığı belirtilen açıklamada, 2016 yılında gerçekleştiği tespit edilen olaya ilişkin görüntülerin yeni bir haber olarak yayınlandığı vurgulandı. Açıklamada, haberin, bugün itibarıyla Ege Denizi’nde Yunanistan ile gerginlik durumu varmış gibi kamuoyunu yanlış bilgilendirici nitelikte ve ülke menfaatleri açısından sakınca doğurabilecek şekilde yapıldığına dikkat çekildi.

Ege’de hareketli dakikalar Yunan gemisine müdahale edildi…
Ege’de hareketli dakikalar! Yunan gemisine müdahale edildi…

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:     

"20-21 Kasım 2018 tarihlerinde bahse konu bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 6 Sahil Güvenlik unsuru tarafından düzensiz göçün ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik keşif/karakol görevleri icra edilmiştir. İcra edilen görevler süresince hiçbir Türk Sahil Güvenlik gemi/botu tarafından Yunan askeri unsuru ile temas edilmemiş, haberlerde bahsedildiği şekilde bir 'dalaşma' yaşanmamıştır."     

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (21.11.2018)
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