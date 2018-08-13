Sahil Güvenlik’te yeni komutanlar
İÇİŞLERİ Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda yeni atama ve terfiler belli oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre albay rütbesinden tuğamiralliğe terfi eden Ahmet Kendir Sahil Güvenlik Komutanı olurken yardımcılığına da yine albaylıktan tuğamiralliğe yükselen Cengiz Fitoz getirildi.
ÇİTİL ‘KOR’ OLDU
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı oldu. Bir diğer komutan yardımcısı olan Musa Çitil de rütbe alarak korgeneralliğe yükseldi. Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı’na getirildi. Tümgeneralliğe terfi ettirilen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu ile Personel Başkanı İsmail Balıbek ve Lojistik Komutanı Münir Güzel de yeni rütbeleriyle aynı görevlerini sürdürecek.
KRİTİK BÖLGELER
Tümgeneralliğe terfi ettirilen Bursa İl Jandarma Komutanı Ahmet Hacıoğlu Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı’na, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı’na, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’na, Bingöl İl Jandarma Komutanı Vedat Çolak Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’na, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı’na, Asayiş Başkanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’na, Jandarma Genel Komutanlığı Genel Sekreteri Hüseyin Hilmi Atabay Siirt İl Jandarma Komutanlığı’na, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Nuri Öztürk Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı’na, Foça Jandarma Komando Okul Komutanı Alper Sır Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’na atandı.
Tuğgeneral olan Şırnak İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım ve İstihbarat Daire Başkanı Ahmet Kavukcu yeni rütbeleri ile aynı görevlerini sürdürecek. ‘Tuğ’luğa terfi eden Asayiş Daire Başkanı Cemil Lütfi Özkul da, Ağrı İl Jandarma Komutanı oldu.
Jandarma genelinde 18 general terfi listesine girdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle