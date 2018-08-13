Sahil Güvenlik’te yeni komutanlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSahil Güvenlik’te yeni komutanlar
GeriGündem Sahil Güvenlik’te yeni komutanlar
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Uğur ERGAN / ANKARA
13.08.2018 - 23:34, Son Güncelleme:

Sahil Güvenlik’te yeni komutanlar

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Sahil Güvenlik’te yeni komutanlar
Ahmet Kendir (sağda) ve Cengiz Fitoz (solda)

İÇİŞLERİ Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda yeni atama ve terfiler belli oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre albay rütbesinden tuğamiralliğe terfi eden Ahmet Kendir Sahil Güvenlik Komutanı olurken yardımcılığına da yine albaylıktan tuğamiralliğe yükselen Cengiz Fitoz getirildi.

ÇİTİL ‘KOR’ OLDU
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı oldu. Bir diğer komutan yardımcısı olan Musa Çitil de rütbe alarak korgeneralliğe yükseldi. Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı’na getirildi. Tümgeneralliğe terfi ettirilen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu ile Personel Başkanı İsmail Balıbek ve Lojistik Komutanı Münir Güzel de yeni rütbeleriyle aynı görevlerini sürdürecek.

KRİTİK BÖLGELER
Tümgeneralliğe terfi ettirilen Bursa İl Jandarma Komutanı Ahmet Hacıoğlu Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı’na, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı’na, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’na, Bingöl İl Jandarma Komutanı Vedat Çolak Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’na, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı’na, Asayiş Başkanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’na, Jandarma Genel Komutanlığı Genel Sekreteri Hüseyin Hilmi Atabay Siirt İl Jandarma Komutanlığı’na, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Nuri Öztürk Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı’na, Foça Jandarma Komando Okul Komutanı Alper Sır Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’na atandı.

Tuğgeneral olan Şırnak İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım ve İstihbarat Daire Başkanı Ahmet Kavukcu yeni rütbeleri ile aynı görevlerini sürdürecek. ‘Tuğ’luğa terfi eden Asayiş Daire Başkanı Cemil Lütfi Özkul da, Ağrı İl Jandarma Komutanı oldu.

Jandarma genelinde 18 general terfi listesine girdi.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Trump'ın F-35 kararının ardından Ankara'dan ilk değerlendirme

Hastanede korkutan yangın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

Amerikan-Türk Konseyi'nden ABD Başkanı Trump'a tepki