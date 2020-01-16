Sahil Güvenlik ve Jandarma subay alımı yapıyor! Başvuru nasıl yapılır?

Sahil Güvenlik ve Jandarma subay alımı için başvurular bugün başladı. Subay alımı yapacak olan her iki kurum, başvuruları E-Devlet üzerinden kabul edecek. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı subay alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA SUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına muvazzaf ve sözleşmeli subay alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erkek ve kadın sözleşmeli subay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 16-31 Ocak tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.



Alım yapılacak muvazzaf ve sözleşmeli branşları ile diğer şartlar www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinde yer alan "2020 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu" ile "2020 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu"nda yer alacak.



Başvurular sadece "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.



Sisteme e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılabilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.



Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden ilan edilecek.



Başvuru süresi, 31 Ocak Cuma günü saat 16.00'da sona erecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Her iki kurum için başvuru şartları şu şekilde olacak;

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.



b. Başvuru Kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihi olarak belirlenen 04 Ağustos 2020 tarihine

kadar mezun olabilecek durumda olmak.



c. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için kılavuzda belirtilen Lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 04 Ağustos 2020 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle yirmi

yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1993 ve sonrası doğumlular), lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlular),



ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,



d. Hamile olmamak,



e. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,



f. Geçici kayıt kabul tarihinde (04 Ağustos 2020) askerlikle ilişkisi bulunmamak,



g. www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan “2020 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu” ve “2020 Yılı S.G.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak