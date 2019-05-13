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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.05.2019 - 23:44, Son Güncelleme:

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alınacak! Başvuru şartları neler?

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Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alınacak! Başvuru şartları neler?

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alımı için başvurular 13 Mayıs’ta başladı. Söz konusu uzman erbaş istihdamı hakkında aranan başvuru şartları yayımlandı. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları neler?

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere muhafız, şoför, kurbağa adam ve sıhhiye branşlarında uzman erbaş alımı yapılacak. İlana başvurular 23 Mayıs'ta son bulacak. İşte, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımının detayları...

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

En az lise mezunu olmak,

2019 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (13 Mayıs 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-15’de yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR ĐÇĐN NĐTELĐK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir)

BAŞVURU ŞARTLARININ TAMAMI VE İLANIN TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

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