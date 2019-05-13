Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alınacak! Başvuru şartları neler?
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alımı için başvurular 13 Mayıs’ta başladı. Söz konusu uzman erbaş istihdamı hakkında aranan başvuru şartları yayımlandı. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları neler?
Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere muhafız, şoför, kurbağa adam ve sıhhiye branşlarında uzman erbaş alımı yapılacak. İlana başvurular 23 Mayıs'ta son bulacak. İşte, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımının detayları...
BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
En az lise mezunu olmak,
2019 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,
Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (13 Mayıs 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-15’de yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR ĐÇĐN NĐTELĐK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),
Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir)
BAŞVURU ŞARTLARININ TAMAMI VE İLANIN TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN
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