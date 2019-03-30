Sahil Güvenlik Komutanlığına personel alınacak! Başvuru şartları neler?
Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan ilana göre, Sahil Güvenlik Komutanlığına çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacak. Söz konusu ilana başvuru yapabilmek için belirlenen şartları taşımak gerekiyor. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde lise ve meslek yüksekokulu mezunu 38 kişi istihdam edilecek. İlan için başvurular nisan ayında başlayacak. İşte, Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan ilanın detayları ve başvuru koşulları...
Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen toplam 38 adet tam zamanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına alım yapılacaktır.
Sahil Güvenlik Komutanlığı başvuruları 02-12 Nisan 2019 tarihleri arasında sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir. Başvurular; 02 Nisan 2019 Salı günü saat 14:00’de başlayıp, 12 Nisan 2019 Cuma günü saat 11:00’de sona erecektir.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.
İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak.
Alım yapılacak pozisyon unvanının hizasındaki yıla ait puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.
Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (12 Nisan 2001 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.).
Daha önceden sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için, başvuru yapacağı tarih itibariyle sözleşme fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak.
Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.
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